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Григор Димитров приключи участието си на турнира в Майорка след поражение от Давидович Фокина

Григор Димитров приключи участието си на турнира в Майорка след поражение от Давидович Фокина

25 Юни, 2026 19:56 508 6

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Българският тенисист отпадна на четвъртфиналите

Григор Димитров приключи участието си на турнира в Майорка след поражение от Давидович Фокина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-добрият български тенисист, сложи точка на своето участие в престижния турнир ATP 250 в Майорка. В четвъртфинален сблъсък на централния корт, родният ас отстъпи пред испанеца Алехандро Давидович Фокина с резултат 3:6, 3:6. Срещата продължи едва 74 минути.

В първия сет Давидович Фокина демонстрира стабилна игра, като реализира 69% от точките си на първи сервис и 55% на втори. Испанецът успя да пробие подаването на Димитров цели три пъти, докато българинът върна само един брейк.

Във втората част Фокина затвърди превъзходството си, като бе почти безгрешен на сервис – 86% ефективност на първо подаване и впечатляващите 89% на второ, което му донесе още един решаващ пробив.

Това бе трета загуба за Григор Димитров от втория поставен в схемата Давидович Фокина. Въпреки разочарованието, българинът няма време за почивка – следващото голямо предизвикателство е основната схема на легендарния „Уимбълдън“, която стартира още в понеделник.

След категоричната си победа над Димитров, Алехандро Давидович Фокина ще се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан в следващата фаза на турнира. Марожан си осигури място на полуфиналите след успех с 2:0 сета над сърбина Миомир Кецманович.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    6 2 Отговор
    Много ясно, беше очаквано дори още по- рано трябваше да се случи.

    20:01 25.06.2026

  • 2 Дзак

    2 2 Отговор
    Изкачването е трудно. Трябва да му еясно!

    Коментиран от #3

    20:13 25.06.2026

  • 3 Йордан

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Няма изкачване, пътят вече е само надолу. Другото са мечти и илюзии. Да приключва и си намери стойностна жена, това ще е най-големия му успех в живота!

    Коментиран от #5

    20:18 25.06.2026

  • 4 Петър

    4 0 Отговор
    Абе Факти, що не пишете истината?! Просто напишете, че ГришУ вече разчита на молбите си към организаторите на по-престижните тенис турнири да му дадат WC! Такава му дадоха за Уимбълдън, но за по-нататък? Иначе ще се излага по квалификации или ще участва само на Чалинджър турнири! Жалка работа!

    20:25 25.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Щерев

    2 0 Отговор
    Липсата на физическа свежест в придвижването на Димитров стана твърде очевидна и той трудно намираше отговори срещу дълбоките удари на ибериеца.А как се канехме да надграждаме и стана кристално ясно че на фукня и хвалби сме царе,жалко за тези лузъри които крещяха "давай гришо" за гришо едно голямо АМИН.

    20:34 25.06.2026

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