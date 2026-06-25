Григор Димитров приключи участието си на турнира в Майорка след поражение от Давидович Фокина

Григор Димитров, най-добрият български тенисист, сложи точка на своето участие в престижния турнир ATP 250 в Майорка. В четвъртфинален сблъсък на централния корт, родният ас отстъпи пред испанеца Алехандро Давидович Фокина с резултат 3:6, 3:6. Срещата продължи едва 74 минути.

В първия сет Давидович Фокина демонстрира стабилна игра, като реализира 69% от точките си на първи сервис и 55% на втори. Испанецът успя да пробие подаването на Димитров цели три пъти, докато българинът върна само един брейк.

Във втората част Фокина затвърди превъзходството си, като бе почти безгрешен на сервис – 86% ефективност на първо подаване и впечатляващите 89% на второ, което му донесе още един решаващ пробив.

Това бе трета загуба за Григор Димитров от втория поставен в схемата Давидович Фокина. Въпреки разочарованието, българинът няма време за почивка – следващото голямо предизвикателство е основната схема на легендарния „Уимбълдън“, която стартира още в понеделник.

След категоричната си победа над Димитров, Алехандро Давидович Фокина ще се изправи срещу унгареца Фабиан Марожан в следващата фаза на турнира. Марожан си осигури място на полуфиналите след успех с 2:0 сета над сърбина Миомир Кецманович.