Яник Синер ще започне "Уимбълдън" срещу сърбин

Световният номер едно Яник Синер се завръща на свещените тревни кортове на "Уимбълдън", за да брани шампионската си корона. Италианецът, който миналата година триумфира в Лондон, ще открие тазгодишното си участие с двубой срещу сърбина Миомир Кецманович.

Миналогодишното издание на турнира бе белязано от драматичен сблъсък между Синер и най-добрия български тенисист Григор Димитров. Тогава Димитров водеше с 2:0 сета, но бе принуден да се оттегли заради травма, пропускайки възможността за сензация. Сега, благодарение на "уайлд кард", Григор ще има шанс за ново силно представяне, като стартира срещу австралийския квалификант Дейн Суийни.

Тазгодишният "Уимбълдън" ще се проведе без един от фаворитите – Карлос Алкарас, който лекува контузия в китката. Това отваря вратата за други претенденти, сред които се откроява седемкратният шампион Новак Джокович. Сърбинът ще започне похода си към нова титла срещу китайския тенисист Ибин У.

В отсъствието на Алкарас, шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев ще бъде втори поставен. Германецът ще премери сили с белгиеца Александър Блокс в първия кръг.