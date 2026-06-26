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Яник Синер ще започне "Уимбълдън" срещу сърбин

Яник Синер ще започне "Уимбълдън" срещу сърбин

26 Юни, 2026 16:03 514 1

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  • карлос алкарас

Италианецът ще открие тазгодишното си участие с двубой срещу Миомир Кецманович

Яник Синер ще започне "Уимбълдън" срещу сърбин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният номер едно Яник Синер се завръща на свещените тревни кортове на "Уимбълдън", за да брани шампионската си корона. Италианецът, който миналата година триумфира в Лондон, ще открие тазгодишното си участие с двубой срещу сърбина Миомир Кецманович.

Миналогодишното издание на турнира бе белязано от драматичен сблъсък между Синер и най-добрия български тенисист Григор Димитров. Тогава Димитров водеше с 2:0 сета, но бе принуден да се оттегли заради травма, пропускайки възможността за сензация. Сега, благодарение на "уайлд кард", Григор ще има шанс за ново силно представяне, като стартира срещу австралийския квалификант Дейн Суийни.

Тазгодишният "Уимбълдън" ще се проведе без един от фаворитите – Карлос Алкарас, който лекува контузия в китката. Това отваря вратата за други претенденти, сред които се откроява седемкратният шампион Новак Джокович. Сърбинът ще започне похода си към нова титла срещу китайския тенисист Ибин У.

В отсъствието на Алкарас, шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев ще бъде втори поставен. Германецът ще премери сили с белгиеца Александър Блокс в първия кръг.


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  • 1 А , ще бъде ли

    1 0 Отговор
    Добре ,, Намасажиран"

    16:13 26.06.2026

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