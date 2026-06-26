Трибуна рухна по време на тренировка на шведския национален отбор

Внезапен и шокиращ инцидент беляза Световното първенство по футбол – част от трибуните на стадиона във Фриско, близо до Далас, се срути по време на тренировка на шведския национален отбор. Съоръжението, което временно приютява скандинавците заради забавяне в строежа на новия стадион в Далас, се превърна в сцена на истински кошмар.

"Не мога да повярвам на очите си!", възкликна 23-годишният национал Бесфорд Зенели, все още под влияние на шока. По думите му, нито буря, нито земетресение са предшествали инцидента. "Чух, че трибуната се е срутила на грешната страна", добави той, опитвайки се да осмисли случилото се.

Поради забавяне в завършването на новото спортно съоръжение в Далас, шведският тим бе принуден да използва арената във Фриско за своите тренировки. Въпреки неприятния инцидент, отборът не прекъсна подготовката си. "За щастие, теренът остана непокътнат и можем да продължим заниманията си безпроблемно", увери селекционерът на Швеция, англичанинът Греъм Потър.

Свидетели разказват, че играчите са били объркани и изплашени, а в съблекалнята ехтяли възклицания: "По дяволите, какво се случи!". За щастие, няма пострадали, но инцидентът повдига сериозни въпроси относно сигурността на спортните съоръжения, особено по време на големи международни форуми.

Първите кадри от стадиона показват разрушената трибуна и разпръснати отломки, които напомнят за крехкостта на инфраструктурата дори в най-важните спортни моменти. Организаторите обещаха спешна проверка на всички съоръжения, за да гарантират безопасността на отборите и феновете.

🇺🇸 Voici des images du dernier entraînement de la Suède avant d’affronter le Japon (Non, non, ce n’est pas de l’IA 😶‍🌫️)



L'un des longs côté du stade du FC Dallas, en travaux, s'est effondré sur la tribune de presse hier.



Situation.. Cocasse



🗞️ @Aftonbladet pic.twitter.com/idrB8JOGJk — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) June 25, 2026