Лудогорец разкри новите си екипи с впечатляваща фотосесия, вдъхновена от древността

Лудогорец официално показа своите екипи за 2026/27 година чрез артистична фотосесия, която грабна вниманието на феновете и медиите. Вдъхновението за дизайна идва от богатото културно минало на Разград и по-специално от античното селище Абритус, чиито артефакти са преплетени в орнаментите на спортните облекла.

Необичайна изненада за почитателите на тима бе появата на звездите Ивайло Чочев, Кайо Видал, Хендрик Бонман и Сон като главни герои в стилната фотосесия. Те представиха трите варианта на новите екипи, всеки от които носи уникални елементи, вдъхновени от римската епоха. Основният и резервният екип са украсени с мотиви, взаимствани от каменна плоча, открита в Абритус – експонат, който днес може да бъде видян в прочутия археологически музей на Разград.

Впечатляващ детайл е надписът на гърба на всяка фланелка – цитат от римския поет Виргилий: „Щастието покровителства смелите“.

Лудогорец не спира дотук – клубът отправя интригуващо предизвикателство към своите привърженици. Всеки, който до края на юни отгатне кой ще бъде новият генерален спонсор на отбора, има шанс да спечели чисто новата официална фланелка за предстоящия сезон. Победителят ще бъде обявен в деня на официалното представяне на спонсора.