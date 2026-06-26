Готова е програмата за първите три кръга в Първа лига

БФС, съвместно с БПФЛ и Нова Броадкастинг груп, утвърдиха програмата за първите три кръга от новия сезон в efbet Лига.

Шампионатът ще бъде открит на 17 юли (петък) с двубоя между Спартак (Варна) и ЦСКА 1948, който започва в 19:00 часа. По-късно същата вечер Левски приема Дунав от 21:15 часа. Първият кръг включва още срещите Септември – Арда, Лудогорец – Локомотив (Пловдив), Ботев (Враца) – Черно море, Славия – ЦСКА и Ботев (Пловдив) – Локомотив (София).

Вторият кръг предлага двубоите Арда – Славия, ЦСКА 1948 – Ботев (Враца), Локомотив (София) – Левски, Черно море – Спартак (Варна), Локомотив (Пловдив) – Септември, Дунав – Лудогорец и ЦСКА – Ботев (Пловдив).

В третия кръг програмата включва срещите Славия – Локомотив (София), ЦСКА 1948 – Арда, Левски – Септември, Ботев (Пловдив) – Черно море, Лудогорец – Ботев (Враца), ЦСКА – Дунав и Спартак (Варна) – Локомотив (Пловдив).

Предвидени са и условни промени в програмата, които ще влязат в сила единствено, ако ПФК Левски София не преодолее първия квалификационен кръг на Шампионската лига на УЕФА, като в този случай ще продължи своето участие в Лига на Конференциите.

При наличие на такова условие следва:

Във втория кръг:

двубоят Локомотив (София) – Левски ще бъде преместен от събота, 25 юли, за неделя, 26 юли, като началният час 21:15 се запазва;

вследствие на това срещата Локомотив (Пловдив) – Септември ще се изиграе в събота, 25 юли, от 21:15 часа, вместо в неделя, 26 юли.

В третия кръг:

срещата Левски – Септември ще бъде преместена от събота, 1 август, за понеделник, 3 август, с начален час 21:15;

двубоят Спартак (Варна) – Локомотив (Пловдив), който по програма трябва да започне в 21:15 часа на 3 август, ще бъде изтеглен за 19:00 часа в същия ден;

срещата Славия – Локомотив (София) ще се проведе в събота, 1 август, от 19:00 часа, вместо в петък, 31 юли.

Тези промени са заложени предварително с цел осигуряване на необходимата гъвкавост при изготвянето на календара в зависимост от участието на българските представители в европейските клубни турнири.

Веднага след изтеглянето на жребия за третия квалификационен кръг от европейските клубни турнири на 20.07.2026 г. и окончателното определяне на датите за участие на българските отбори ще бъде изготвена и обявена програмата за следващите кръгове от Efbet Лига.