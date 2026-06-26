Новини
Спорт »
Баскетбол »
Български баскетболен диамант поема към американската мечта

Български баскетболен диамант поема към американската мечта

26 Юни, 2026 19:53 676 0

  • ивайло скрински-
  • български баскетбол-
  • colby trojans-
  • колежанско първенство сащ-
  • njcaa-
  • kansas jayhawk conference-
  • млади таланти-
  • спортни новини

Ивайло Скрински ще се състезава за Colby Trojans в престижното колежанско първенство на САЩ

Български баскетболен диамант поема към американската мечта - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Само на 19 години, талантливият баскетболист Ивайло Скрински поема по пътя на големите възможности, като ще продължи развитието си в Съединените американски щати. Младият национал ще облече екипа на Colby Trojans – представителният отбор на Colby Community College, който се състезава в една от най-елитните конференции на National Junior College Athletic Association (NJCAA) – Kansas Jayhawk Community College Conference.

Скрински е израснал в школата на БУБА Баскетбол, където е положил основите на своята спортна кариера. През изминалия сезон той натрупа ценен опит, защитавайки цветовете на гръцкия Софадон, както и на чешкия Храдец Карлове при юношите. Този международен опит несъмнено ще му помогне да се адаптира бързо към динамичния и конкурентен свят на американския колежански баскетбол.

С присъединяването си към Colby Trojans, Ивайло Скрински ще стане част от все по-голямата група български баскетболисти, които се изявяват на колежанската сцена в Щатите. Сред тях са имената на Александър Гавалюгов, Илиян Пищиков, Георги Герганов, Михаил Калинов, Иван Спиров и Михаил Гавазо. Тази тенденция е ясен знак за възхода на българския баскетбол и за качеството на младите ни таланти.

Преминаването на Скрински в американското първенство е не само признание за неговия талант, но и възможност да разгърне потенциала си на световната сцена.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове