Български баскетболен диамант поема към американската мечта

Само на 19 години, талантливият баскетболист Ивайло Скрински поема по пътя на големите възможности, като ще продължи развитието си в Съединените американски щати. Младият национал ще облече екипа на Colby Trojans – представителният отбор на Colby Community College, който се състезава в една от най-елитните конференции на National Junior College Athletic Association (NJCAA) – Kansas Jayhawk Community College Conference.

Скрински е израснал в школата на БУБА Баскетбол, където е положил основите на своята спортна кариера. През изминалия сезон той натрупа ценен опит, защитавайки цветовете на гръцкия Софадон, както и на чешкия Храдец Карлове при юношите. Този международен опит несъмнено ще му помогне да се адаптира бързо към динамичния и конкурентен свят на американския колежански баскетбол.

С присъединяването си към Colby Trojans, Ивайло Скрински ще стане част от все по-голямата група български баскетболисти, които се изявяват на колежанската сцена в Щатите. Сред тях са имената на Александър Гавалюгов, Илиян Пищиков, Георги Герганов, Михаил Калинов, Иван Спиров и Михаил Гавазо. Тази тенденция е ясен знак за възхода на българския баскетбол и за качеството на младите ни таланти.

Преминаването на Скрински в американското първенство е не само признание за неговия талант, но и възможност да разгърне потенциала си на световната сцена.