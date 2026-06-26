Григор Димитров: Ситуацията не е розова

Григор Димитров, безспорно най-успешният български тенисист, преминава през един от най-сложните етапи в професионалния си път. След като бе принуден да се оттегли от корта заради сериозна травма, Димитров споделя, че възстановяването е било не само физическо, но и дълбоко емоционално изпитание.

„Ситуацията не е розова, никога не съм се сблъсквал с подобно нещо досега“, признава той в интервю за „Тенискафе“. В този труден момент Григор е насочил цялото си внимание към вътрешния си свят, търсейки баланс и себепознание. „Фокусирах се върху себе си, върху неща, които досега бях пренебрегвал. Важно беше да не изгубя своята същност“, разкрива той.

След дългата пауза, Димитров ще се завърне на голямата сцена благодарение на специална покана („уайлд кард“) за престижния турнир Уимбълдън. Той не крие, че сега планирането на състезателния му календар е по-сложно от всякога.

„В момента съм по-зависим от обстоятелствата, но това е ново преживяване за мен. След толкова години на корта знам кой съм и какво съм постигнал – това ми дава спокойствие“, споделя бившият номер 3 в световната ранглиста.

Животът на професионалния спортист е под постоянен обществен микроскоп. Димитров откровено признава, че се справя по-лесно с критиките, отколкото с похвалите.

„Колкото и да се опитваш да се изолираш, винаги има шум около теб. Не се стремя да го избягвам – приемам всичко такова, каквото е“, казва той. За него тенисът е непрекъснато движение – няма време за дълги размисли след победа или загуба, защото следващото предизвикателство вече чука на вратата.

В разгара на световното първенство по футбол, Григор не пропуска да се пошегува с въпроса за любимия си отбор. „Може би ще подкрепям Мексико… поради причини“, казва той с усмивка, оставяйки феновете да гадаят.