Лудогорец и Етър си спретнаха голов спектакъл

Лудогорец разгроми Етър Велико Търново с впечатляващото 7:4 в първата си лятна контрола.

Още в първите минути „орлите“ от Разград демонстрираха класата си. Младият Георги Пенев отне топката в половината на гостите и с прецизен пас намери Алберто Салидо, който откри резултата с хладнокръвно изпълнение.

Само няколко мига по-късно, Салидо удвои преднината на домакините след отлична асистенция от Емерсон Родригес.

Етър не се предаде и върна интригата чрез Никола Борисов, който се разписа с глава след центриране на Чавдар Ивайло.

Радостта на „виолетовите“ обаче бе кратка – Ерик Маркуш възстанови аванса на Лудогорец с мощен удар, а Ивайло Марков отново намали разликата с далечен шут.

В края на първата част Николай Николов и Агибу Камара добавиха още два гола за „зелените“, фиксирайки резултата на 5:2 преди почивката.

След подновяването на играта младият Алекс Маринов покачи на 6:2 с прецизен удар с глава.

Етър отговори с гол от дузпа, реализиран от Ивайло Марков, но резервата Бърнард Текпетей бързо възстанови разликата от четири попадения, разписвайки се за 7:3.

В заключителните минути Кристиян Величков оформи крайното 7:4, с което сложи точка на този истински футболен спектакъл.