Франция покори Норвегия и оглави групата - Усман Дембеле блести с хеттрик

Франция разгроми Норвегия с 4:1 и си осигури първото място в група I на Световното първенство по футбол. Усман Дембеле се превърна в главното действащо лице на вечерта, като реализира впечатляващ хеттрик още до 32-ата минута, оставяйки в сянка дори капитана Килиан Мбапе. Макар да не се разписа, Мбапе бе диригентът на атаките – именно той подаде за първите две попадения на Дембеле, демонстрирайки лидерство и визия на терена.

В седмата минута „петлите“ дадоха тон на срещата – Мбапе открадна топката в центъра, изведе Дембеле, който с елегантен финт и мощен удар откри резултата.

Натискът на Франция не стихна и в 20-ата минута, след нова асистенция на Мбапе, Дембеле удвои преднината с далечен шут.

Норвежците обаче не се предадоха – веднага след втория гол, Тело Осгор върна интригата с красиво попадение от границата на наказателното поле, оставяйки Майк Менян без шанс.

Дембеле продължи да тероризира защитата на скандинавците и в 32-ата минута оформи своя хеттрик – отново с характерно движение и безпощаден удар в далечния ъгъл.

Норвегия получи златен шанс да се върне в мача в началото на второто полувреме, когато Оскар Боб бе фаулиран в наказателното поле. Йорген Странд Ларсен обаче пропусна дузпата, след като Менян отрази удара му.

В последните секунди на срещата Дезире Дуе отбеляза с глава четвъртия гол за Франция.

След този категоричен успех, Франция ще очаква третия отбор от друга група в осминафиналите, докато Норвегия ще се изправи срещу Кот д’Ивоар.







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