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Франция покори Норвегия и оглави групата - Усман Дембеле блести с хеттрик

Франция покори Норвегия и оглави групата - Усман Дембеле блести с хеттрик

27 Юни, 2026 00:01 624 3

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  • осминафинали

Звездният спектакъл на „петлите“ изведе тима на върха

Франция покори Норвегия и оглави групата - Усман Дембеле блести с хеттрик - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Франция разгроми Норвегия с 4:1 и си осигури първото място в група I на Световното първенство по футбол. Усман Дембеле се превърна в главното действащо лице на вечерта, като реализира впечатляващ хеттрик още до 32-ата минута, оставяйки в сянка дори капитана Килиан Мбапе. Макар да не се разписа, Мбапе бе диригентът на атаките – именно той подаде за първите две попадения на Дембеле, демонстрирайки лидерство и визия на терена.

В седмата минута „петлите“ дадоха тон на срещата – Мбапе открадна топката в центъра, изведе Дембеле, който с елегантен финт и мощен удар откри резултата.

Натискът на Франция не стихна и в 20-ата минута, след нова асистенция на Мбапе, Дембеле удвои преднината с далечен шут.

Норвежците обаче не се предадоха – веднага след втория гол, Тело Осгор върна интригата с красиво попадение от границата на наказателното поле, оставяйки Майк Менян без шанс.

Дембеле продължи да тероризира защитата на скандинавците и в 32-ата минута оформи своя хеттрик – отново с характерно движение и безпощаден удар в далечния ъгъл.

Норвегия получи златен шанс да се върне в мача в началото на второто полувреме, когато Оскар Боб бе фаулиран в наказателното поле. Йорген Странд Ларсен обаче пропусна дузпата, след като Менян отрази удара му.

В последните секунди на срещата Дезире Дуе отбеляза с глава четвъртия гол за Франция.

След този категоричен успех, Франция ще очаква третия отбор от друга група в осминафиналите, докато Норвегия ще се изправи срещу Кот д’Ивоар.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    1 1 Отговор
    Много хубав мач ,съжалявам че не оставиха на нула Норвегия докато се развикаха ууу и Дембеле им вкара поредният гол.

    00:12 27.06.2026

  • 2 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    На таа снимка не моем видим има ли некъв човек, само фанелката изкеризих.

    00:22 27.06.2026

  • 3 Къде е феърплей

    0 5 Отговор
    Що се игра въобще тоя мач без значение,срам и позор за фифа

    00:28 27.06.2026

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