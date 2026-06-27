Белгия срази Нова Зеландия и триумфира на върха в група G на Световното първенство 2026

Белгия разгроми Нова Зеландия с категоричното 5:1 в последния си двубой от група G на Мондиал 2026, изигран на стадиона във Ванкувър. С този успех европейците не само си гарантираха първото място в групата, но и изпратиха силен сигнал към останалите фаворити в турнира.

Още в началните минути белгийците наложиха натиск, а в 21-ата минута съдията отсъди дузпа в тяхна полза. След намесата на ВАР обаче решението бе отменено, което внесе допълнително напрежение на терена.

Само седем минути по-късно Леандро Тросар се възползва от разбъркване в наказателното поле и откри резултата за Белгия.

До края на първата част вратарят на Нова Зеландия Макс Крокъмби се отличи с ключово спасяване, което временно запази интригата жива.

След почивката белгийците буквално прегазиха съперника. В 50-ата минута Тросар удвои преднината, а малко по-късно Кевин де Бройне се разписа за класическото 3:0.

В 84-ата минута Илайджа Джъст донесе утеха на новозеландците с красиво попадение, но радостта им бе кратка.

Само две минути по-късно Ромелу Лукаку покачи на 4:1 с мощен удар с глава, а в последните секунди Алексис Салемакерс оформи крайното 5:1.

С този впечатляващ успех Белгия завършва на върха в група G, изпреварвайки Египет по голова разлика. В следващата фаза „червените дяволи“ ще се изправят срещу най-добрия трети от групите А, Е, Н, I или J. За Нова Зеландия приключението на Световното първенство 2026 приключва, след като тимът остана на последното място в групата.