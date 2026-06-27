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Италия триумфира над Бразилия в зрелищен сблъсък от Лигата на нациите

Италия триумфира над Бразилия в зрелищен сблъсък от Лигата на нациите

27 Юни, 2026 08:39 567 0

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Волейболните шампиони демонстрираха класа и характер в Любляна

Италия триумфира над Бразилия в зрелищен сблъсък от Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Волейболната арена в Любляна, Словения, стана сцена на истински спектакъл, в който националният отбор на Италия надделя над Бразилия с 3:1 гейма (25:19, 25:23, 22:25, 25:23) във втория кръг на Лигата на нациите при мъжете. Италианците показаха завидна устойчивост и тактическа зрялост, с което си осигуриха ценен успех срещу един от най-сериозните си конкуренти.

В редиците на световните шампиони изпъкнаха Матия Ботоло и Алесандро Боволента, които реализираха по 19 точки всеки. Ботоло се отличи с 1 блок и 2 аса, докато Боволента добави 3 блока и 2 аса към актива си. Италианският тим впечатли с 8 успешни блока и цели 10 аса, демонстрирайки мощ както в защита, така и на начален удар.

Въпреки поражението, "селесао" се бориха до последната точка. Капитанът Рикардо Соуса бе най-резултатен за южноамериканците с 13 точки (2 блока, 1 ас), а бразилците записаха общо 11 блока, но не успяха да се противопоставят на италианската ефективност при сервис.

След този двубой Италия се изкачи на пето място във временното класиране с 4 победи и 3 загуби, докато Бразилия заема шеста позиция с 4 успеха и 2 поражения.


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