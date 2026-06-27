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Спортът по ТВ в събота (27 юни)

Спортът по ТВ в събота (27 юни)

27 Юни, 2026 09:09 924 0

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (27 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

11.00 Рали: Световен шампионат - МАХ Спорт 1

11.00 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2

11.05 Формула 3: спринт за Гран при на Австрия - Диема спорт 3

11.30 Модерен петобой: Световна купа - БНТ 3

11.50 Мото GP: квалификация за Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2

12.20 Порше Суперкъп: квалификация за Гран при на Австрия - Диема спорт 3

13.15 Колоездене: Национално първенство на Испания - Евроспорт 1

13.30 Формула 1: трета тренировка за Гран при на Австрия - Диема спорт 3

13.40 Мото 3, Мото 2: квалификация за Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2

14.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

15.00 Колоездене: Национално първенство на Франция, жени - Евроспорт 1

15.15 Формула 2: спринт за Гран при на Австрия - Диема спорт 3

15.30 Модерен петобой: Световна купа - БНТ 3

16.00 Тенис: турнир в Майорка, финал - МАХ Спорт 1

16.00 Мото GP: спринт за Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2

16.30 Тенис: Турнир в Истбърн - финал - МАХ Спорт 3

17.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Австрия - Диема спорт 3

17.20 Автомобилизъм: "24 часа на Спа" - БНТ 3

17.30 Волейбол: България – Канада - МАХ One

19.00 Рали: световен шампионат - МАХ Спорт 1

20.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип - Евроспорт 2

21.30 Волейбол: Франция – Сърбия - МАХ Спорт 1

21.30 Волейбол: Словения – Бразилия - МАХ Спорт 3

22.30 Кейдж Уориърс: гала вечер от Лондон - МАХ Спорт 2

00.00 СП по футбол: Панама – Англия - БНТ 1

00.00 СП по футбол: Хърватия – Гана - БНТ 3

02.30 СП по футбол: Колумбия – Португалия - БНТ 1

02.30 СП по футбол: ДР Конго – Узбекистан - БНТ 3


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