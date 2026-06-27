Спортът по ТВ в събота (27 юни)

10.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
11.00 Рали: Световен шампионат - МАХ Спорт 1
11.00 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2
11.05 Формула 3: спринт за Гран при на Австрия - Диема спорт 3
11.30 Модерен петобой: Световна купа - БНТ 3
11.50 Мото GP: квалификация за Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2
12.20 Порше Суперкъп: квалификация за Гран при на Австрия - Диема спорт 3
13.15 Колоездене: Национално първенство на Испания - Евроспорт 1
13.30 Формула 1: трета тренировка за Гран при на Австрия - Диема спорт 3
13.40 Мото 3, Мото 2: квалификация за Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2
14.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
15.00 Колоездене: Национално първенство на Франция, жени - Евроспорт 1
15.15 Формула 2: спринт за Гран при на Австрия - Диема спорт 3
15.30 Модерен петобой: Световна купа - БНТ 3
16.00 Тенис: турнир в Майорка, финал - МАХ Спорт 1
16.00 Мото GP: спринт за Гран при на Нидерландия - МАХ Спорт 2
16.30 Тенис: Турнир в Истбърн - финал - МАХ Спорт 3
17.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Австрия - Диема спорт 3
17.20 Автомобилизъм: "24 часа на Спа" - БНТ 3
17.30 Волейбол: България – Канада - МАХ One
19.00 Рали: световен шампионат - МАХ Спорт 1
20.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип - Евроспорт 2
21.30 Волейбол: Франция – Сърбия - МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол: Словения – Бразилия - МАХ Спорт 3
22.30 Кейдж Уориърс: гала вечер от Лондон - МАХ Спорт 2
00.00 СП по футбол: Панама – Англия - БНТ 1
00.00 СП по футбол: Хърватия – Гана - БНТ 3
02.30 СП по футбол: Колумбия – Португалия - БНТ 1
02.30 СП по футбол: ДР Конго – Узбекистан - БНТ 3
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