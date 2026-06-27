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Солбакен защити решението да остави Холанд и Йодегор на пейката

Солбакен защити решението да остави Холанд и Йодегор на пейката

27 Юни, 2026 10:36 472 0

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Селекционерът на Норвегия обясни, че целта е отборът да бъде максимално свеж за 1/16 финала

Солбакен защити решението да остави Холанд и Йодегор на пейката - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен защити решението си да даде почивка на големите звезди Ерлинг Холанд и Мартин Йодегор при загубата с 1:4 от Франция в последния мач от груповата фаза на Световното първенство.

Въпреки тежкото поражение наставникът е категоричен, че няма за какво да съжалява, тъй като основната цел е била отборът да бъде в най-добро физическо състояние за елиминациите.

„Изобщо нямаше какво да мислим. И аз, и физиотерапевтите, и самите играчи бяхме на едно мнение. За много от тях щеше да бъде много трудно да изиграят още един мач“, заяви Солбакен.

Той призна, че феновете са искали да видят Холанд и Йодегор на терена, но подчерта, че това не е най-важното.

„Единствената причина да не направим тези промени беше, че привържениците щяха да видят Ерлинг и Мартин. Но така не се печели Световно първенство. Ние сме тук, за да стигнем възможно най-далеч“, каза норвежкият специалист.

Солбакен вече гледа към 1/16 финала срещу Кот д’Ивоар.

„Очаква ни изключително тежък мач. Те са сред най-физически силните отбори на турнира. Шансовете са 50 на 50 и трябва да бъдем напълно готови“, добави той.


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