Нов удар по Лацио: Клубът е осъден за дискриминация срещу бременна футболистка

Спортният арбитражен съд (CAS) в Лозана постанови историческо решение в полза на шведската футболистка Мая Гьотберг, като осъди Лацио Уомен да ѝ изплати обезщетение от 90 хиляди евро.

Съдът прие, че италианският клуб неправомерно е прекратил преговорите за нов договор, след като е научил, че състезателката е бременна.

Случаят датира от 2024 година, когато Гьотберг помогна на Лацио да спечели промоция за Серия А. След края на сезона двете страни вече били постигнали принципно споразумение за нов контракт, но договор така и не бил подписан.

Според решението на CAS, веднага след като клубът е разбрал за бременността на футболистката, преговорите са били прекратени. По време на делото като доказателства са използвани и съобщения в WhatsApp, които показват, че ръководството е било информирано за състоянието ѝ.

Арбитражният съд е приел още, че Лацио е нарушил правилата за защита на личните данни, след като информация за бременността на Гьотберг е била споделена с нейни съотборнички.

„Това никога не беше само футбол. Ставаше въпрос за това да бъда третирана справедливо и с уважение в един много важен момент от живота ми. Надявам се това решение да помогне за създаването на по-сигурна среда за футболистките, които искат да съчетават кариерата и семейството“, заяви шведката след обявяването на решението.

Според специалисти това е първият случай, в който CAS официално признава нарушение на правилата на ФИФА относно защитата на майчинството във футбола, което превръща решението в важен прецедент за женския спорт.