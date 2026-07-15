Лацио подписа с Данильо Дуки

Римският гранд Лацио официално приветства най-новото си попълнение – нидерландския защитник Данильо Дуки. След успешен период в Унион (Берлин), 28-годишният футболист пристига на „Стадио Олимпико“ като свободен агент, подписвайки тригодишен договор.

На специална пресконференция, организирана за италианските медии, Дуки не скри ентусиазма си от новото предизвикателство: „Да бъда част от Лацио е огромна чест. Това е клуб с богата история и страстни фенове. Вярвам, че мога да допринеса с опита и качествата си, за да постигнем заедно големи успехи. Нямам търпение да се срещна с привържениците и да им донеса поводи за радост“, сподели защитникът.

Дуки разкри, че вече е провел конструктивен разговор с треньора Дженаро Гатузо, който го е мотивирал допълнително да даде най-доброто от себе си. Присъствието на още двама нидерландци в състава на Лацио ще улесни интеграцията му в отбора и ще създаде още по-силна връзка в съблекалнята.

Новият бранител на „бианкочелестите“ се определя като защитник, който умее да чете играта и не се страхува от физически сблъсъци с нападателите. Освен това, Дуки обича да се включва в атаките и да бъде опасен при статични положения в противниковото наказателно поле.

Любопитен детайл е изборът на номер 5 за новия му екип – същият, който е носил и в Унион (Берлин), където преживя едни от най-силните моменти в кариерата си. За Дуки този номер е символ на стабилност и успех, които се надява да пренесе и в Лацио.