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Лацио подписа с Данильо Дуки

Лацио подписа с Данильо Дуки

15 Юли, 2026 22:39 435 0

  • лацио-
  • защитник-
  • данильо дуки-
  • унион (берлин)-
  • футболист-
  • стадио олимпико

Нидерландският бранител обещава стабилност и страст в защитата на римския клуб

Лацио подписа с Данильо Дуки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Римският гранд Лацио официално приветства най-новото си попълнение – нидерландския защитник Данильо Дуки. След успешен период в Унион (Берлин), 28-годишният футболист пристига на „Стадио Олимпико“ като свободен агент, подписвайки тригодишен договор.

На специална пресконференция, организирана за италианските медии, Дуки не скри ентусиазма си от новото предизвикателство: „Да бъда част от Лацио е огромна чест. Това е клуб с богата история и страстни фенове. Вярвам, че мога да допринеса с опита и качествата си, за да постигнем заедно големи успехи. Нямам търпение да се срещна с привържениците и да им донеса поводи за радост“, сподели защитникът.

Дуки разкри, че вече е провел конструктивен разговор с треньора Дженаро Гатузо, който го е мотивирал допълнително да даде най-доброто от себе си. Присъствието на още двама нидерландци в състава на Лацио ще улесни интеграцията му в отбора и ще създаде още по-силна връзка в съблекалнята.

Новият бранител на „бианкочелестите“ се определя като защитник, който умее да чете играта и не се страхува от физически сблъсъци с нападателите. Освен това, Дуки обича да се включва в атаките и да бъде опасен при статични положения в противниковото наказателно поле.

Любопитен детайл е изборът на номер 5 за новия му екип – същият, който е носил и в Унион (Берлин), където преживя едни от най-силните моменти в кариерата си. За Дуки този номер е символ на стабилност и успех, които се надява да пренесе и в Лацио.


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