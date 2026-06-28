Лацио хвърля око на млад защитник от Реал Мадрид

Летният трансферен прозорец набира скорост, а Лацио вече работи усилено по подсилване на защитната си линия. Според авторитетния журналист Екрем Конур, римляните са насочили вниманието си към 23-годишния испански талант Раул Асенсио, който в момента носи екипа на Реал Мадрид.

След като Алесио Романьоли напусна "Стадио Олимпико" и пое към катарския Ал-Саад, "орлите" са изправени пред необходимостта да намерят негов достоен наследник. Раул Асенсио, който през изминалия сезон записа 34 участия за "белия балет", отбеляза 2 гола и асистира за още едно попадение – впечатляваща статистика за централен защитник. Младият испанец е оценяван на около 20 милиона евро, сума, която Лацио е готов да инвестира в бъдещето на отбраната си.

Източници, близки до клуба, разкриват, че представители на Лацио вече са провели първоначални разговори с Реал Мадрид относно евентуален трансфер. Въпреки това, самият Асенсио към момента предпочита да остане на "Сантяго Бернабеу", където има договор до лятото на 2031 година. Това обаче не спира римляните да опитат да го изкушат с ново предизвикателство и ключова роля в състава.