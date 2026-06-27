Организираните фенове на Лацио: Готвим най-големия протест в историята

Организираните фенове на Лацио обявиха, че на 2 юли ще проведат „най-големия протест в историята на италианските агитки“ срещу ръководството на клуба.

В официално обръщение ултрасите призоваха всички привърженици да се включат в демонстрацията, независимо дали посещават мачовете или бойкотират отбора.

„Свободата не се подарява, тя се извоюва. На 2 юли ще дадем живот на най-голямата проява на недоволство в историята на италианските агитки“, се казва в изявлението.

Феновете отправиха апел към всички симпатизанти на Лацио – млади и възрастни, обществени личности, журналисти и бивши футболисти – да покажат несъгласието си с управлението на клуба.

„Нямаме право да спираме. Имаме моралното задължение да се борим за бъдещето на Лацио. Не бива да позволяваме любовта към клуба да бъде унищожена“, заявяват още организаторите.

Протестното шествие ще започне от Понте Милвио и ще завърши край стадион „Фламинио“, където ще бъдат организирани дискусии, музикална програма и срещи между привържениците.

„Облечете небесносинята фланелка и нека покажем, че феновете на Лацио сами определят съдбата си“, завършва призивът на организираните привърженици.