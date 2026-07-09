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Официално: Интер привлече Иван Проведел от Лацио за скромна сума

Официално: Интер привлече Иван Проведел от Лацио за скромна сума

9 Юли, 2026 07:30 470 0

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Италианският страж ще се бори за титулярното място

Официално: Интер привлече Иван Проведел от Лацио за скромна сума - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Иван Проведел официално премина в Интер, след като подписа тригодишен договор. 32-годишният вратар пристига от Лацио срещу 3 милиона евро и ще се бори за титулярното място с Жозеп Мартинес след напускането на Ян Зомер.

Проведел записа 146 мача за Лацио, като в 53 от тях не допусна гол. Миналия сезон обаче претърпя операция на рамото и остава под въпрос за старта на новата кампания.

Любопитен момент от кариерата му остава голът с глава срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига през 2023 г., когато донесе равенство на Лацио в добавеното време.


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