Йонатан Асп Йенсен поема към Ла Лига: Байерн Мюнхен финализира трансфер с Депортиво Ла Коруня

Байерн Мюнхен официално се разделя с един от най-перспективните си млади футболисти – Йонатан Асп Йенсен. Двадесетгодишният датчанин ще облече екипа на Депортиво Ла Коруня, след като двата клуба постигнаха пълно съгласие за трансфера му, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

След като през изминалия сезон Йенсен натрупа ценен опит под наем в швейцарския Грасхопърс, сега пред него се открива нов хоризонт – Ла Лига. Младият халф вече е дал своето съгласие да се присъедини към новака в испанския елит, където ще има възможност да разгърне потенциала си на голямата сцена.

Интерес към Йонатан Асп Йенсен не липсваше – италианският гранд Лацио също бе в надпреварата за подписа му. Римските „орли“ обаче настояваха за наем с опция за откупуване, което не удовлетворяваше условията на баварците. В крайна сметка Байерн предпочете директна продажба, а Депортиво Ла Коруня се възползва от възможността.

Трансферната сума, договорена между двата клуба, възлиза на приблизително 6 милиона евро – сериозна инвестиция за испанския тим, който се завръща в Ла Лига. Йонатан Асп Йенсен, израснал в школата на Байерн, ще има шанс да се докаже на едно от най-престижните футболни първенства в Европа.