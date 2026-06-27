Германия и Франция на прага на епичен сблъсък: Ясни са съперниците им за 1/16 финалите на Световното първенство

Световното първенство по футбол продължава да изненадва с неочаквани обрати и драматични развръзки. След последните срещи в Група „H“, цели шест отбора си осигуриха място във фазата на директните елиминации. Сред тях блести сензационният дебют на Кабо Верде, които след нулево равенство срещу Саудитска Арабия се класираха на второ място в групата. „Сините акули“ ще запишат първото си участие на 1/16-финалите, където ги очаква истинско предизвикателство – сблъсък с действащия световен шампион Аржентина.

Оспорваните битки в групата донесоха радост и на феновете на Португалия, Парагвай, Англия, Египет и Гана. Всеки от тези национални отбори събра по четири точки, което им гарантира продължаване към фазата на елиминациите. Така интригата на шампионата се засилва, а очакванията за следващите двубои нарастват с всяка изминала минута.

На 1/16-финалите се формират някои интересни двойки. Германия ще премери сили с Парагвай, докато Франция – актуалният световен вицешампион – ще се изправи срещу коравия тим на Швеция. Ако двата европейски колоса преодолеят своите съперници, футболният свят ще стане свидетел на истински спектакъл – директен дуел между Германия и Франция на 1/8-финалите. Очакванията за този евентуален сблъсък вече разпалват въображението на феновете по цял свят.