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Две ключови звезди на Испания под въпрос до края на Мондиал 2026

Две ключови звезди на Испания под въпрос до края на Мондиал 2026

27 Юни, 2026 16:41 482 2

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  • селекционер-
  • ламин ямал-
  • виктор муньос

Тежки контузии разтърсиха лагера на испанския национален отбор след драматичната победа над Уругвай

Две ключови звезди на Испания под въпрос до края на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испанският национален отбор по футбол се изправя пред сериозно предизвикателство, след като двама от най-обещаващите му нападатели са на път да пропуснат остатъка от Световното първенство през 2026 година. Нико Уилямс и Йереми Пино напуснаха преждевременно терена по време на минималния успех с 1:0 срещу Уругвай, а първоначалните медицински доклади не вещаят нищо добро за тяхното бъдеще в турнира.

В 76-ата минута на срещата, Нико Уилямс се появи на терена с надеждата да внесе свежест и скорост по крилото. За съжаление, само няколко минути по-късно младият талант усети остра болка в мускулите, което наложи неговото принудително напускане. Ако последващите медицински изследвания потвърдят опасенията за сериозна травма, звездата на Атлетик Билбао ще бъде принуден да гледа остатъка от Мондиала отстрани.

Още по-тревожна изглежда ситуацията около Йереми Пино. Влезлият като резерва в 66-ата минута футболист е заподозрян за фрактура на ключицата – контузия, която почти сигурно би го извадила от сметките на селекционера до края на световното първенство. Ако диагнозата се потвърди, Пино ще се присъедини към списъка с отсъстващи, което ще бъде сериозен удар за атакуващата мощ на Испания.

Към тези неприятности се добавя и фактът, че Виктор Муньос все още не е напълно възстановен от своята травма, а Ламин Ямал не се намира в оптимална физическа форма. Всичко това поставя селекционера на "Ла Роха" пред истинска главоблъсканица относно избора на състав за предстоящите решаващи двубои.

С оглед на тежките кадрови проблеми, испанският тим ще трябва да разчита на дълбочината на своя състав и на колективния дух, за да продължи успешното си представяне на Мондиал 2026.


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  • 1 Шоп

    1 0 Отговор
    Ако па мое а разберем кой с кой играе на това световно, те па, на! Вчера викат къде един скандинавец Ларсен чел да бие дузпа, а оно па се изтърче един црън!

    16:45 27.06.2026

  • 2 Дзак

    1 0 Отговор
    Фрактура на ключицата е сериозна травма. Средна телесна повреда.

    17:02 27.06.2026

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