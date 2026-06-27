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Джеймс Ето’о под въпрос за старта на ЦСКА срещу Дери Сити

Джеймс Ето’о под въпрос за старта на ЦСКА срещу Дери Сити

27 Юни, 2026 19:06 415 0

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  • камерун-
  • христо янев

Камерунската звезда на "червените" се възстановява в родината си, а феновете тръпнат в очакване на завръщането му

Джеймс Ето’о под въпрос за старта на ЦСКА срещу Дери Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С наближаването на първия мач от европейската кампания на ЦСКА срещу ирландския Дери Сити, всички погледи са вперени в състоянието на Джеймс Ето’о. 25-годишният полузащитник, който се превърна в ключова фигура за "армейците", все още не е част от подготовката на отбора в Австрия. Причината – възстановяване от инфекциозно заболяване, което го задържа в Камерун.

Лекарският екип на ЦСКА работи неуморно, за да върне Ето’о в оптимална форма за важния двубой на 9 юли на националния стадион "Васил Левски". Старши треньорът Христо Янев потвърди, че футболистът се възстановява и поддържа връзка с отбора чрез социалните мрежи, където споделя моменти от престоя си в родината.

Очаква се камерунецът да пропусне предстоящата контрола срещу Одра Ополе на 28 юни. Въпреки това, има вероятност да се появи на терена срещу Марек на 3 юли, за да натрупа игрова практика преди първия сериозен тест в Европа.

След като наскоро удължи договора си с ЦСКА до лятото на 2029 година, Джеймс Ето’о затвърди статута си на един от най-важните играчи в отбора. През сезон 2026/27 той изигра 37 мача, реализира 4 гола и подаде за още 10. Именно неговата хладнокръвна дузпа донесе Купата на България срещу Локомотив Пловдив, а победният му гол срещу Левски през есента на 2025 г. остана в сърцата на феновете.


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