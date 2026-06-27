Иран чака съдбата си и призова: Честната игра решава съдби на Мондиала

Националният отбор на Иран отправи емоционален призив към останалите тимове на Световното първенство, след като завърши 1:1 с Египет и остана в очакване на класиране като един от най-добрите трети отбори.

Иранците са над чертата в класацията на третите отбори, но съдбата им зависи от резултатите в оставащите групи. Именно затова футболистите оставиха силно послание в съблекалнята си в Сиатъл, насочено към отборите, които тепърва ще решават класирането си.

Притеснението е, че в някои мачове равенството може да устройва и двата отбора, което би застрашило мястото на Иран в елиминациите. Според различни сценарии иранците се нуждаят поне един от оставащите резултати да се развие в тяхна полза.

„Идваме от Иран – страна, която от хиляди години поставя честта над победата. За нас футболът е повече от резултат. Можете да спечелите точки по всякакъв начин, но уважението не се печели така. Само честната игра остава в историята“, написаха националите.

Посланието е ясен призив към съперниците да играят честно, а не да търсят удобни резултати, които биха ги класирали заедно и едновременно с това биха изхвърлили Иран от турнира.

В края на обръщението футболистите благодариха на Сиатъл за гостоприемството и завършиха с думите: „Иран – винаги горд.“

Message from the Iranian national team at Seattle Stadium pic.twitter.com/rV8eQGz9zN — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 27, 2026