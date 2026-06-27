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Алехандро Давидович Фокина триумфира на тревата в Майорка

Алехандро Давидович Фокина триумфира на тревата в Майорка

27 Юни, 2026 22:43 398 0

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Испанецът, елиминирал Григор Димитров, завоюва първа титла от ATP тура

Алехандро Давидович Фокина триумфира на тревата в Майорка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанският тенисист Алехандро Давидович Фокина се окичи с първата си титла от турнира от сериите ATP 250 в Майорка. Световният номер 25 демонстрира хладнокръвие и майсторство, като надделя над американеца Итън Куин с резултат 7:6(4), 6:3 след час и 43 минути оспорвана битка.

Давидович Фокина, който по-рано в турнира спря устрема на българската звезда Григор Димитров на четвъртфиналите, показа завидна форма през цялата седмица. В решаващия мач срещу 22-годишния Куин, заемащ 63-о място в световната ранглиста, испанецът реализира 6 аса и допусна само 2 двойни грешки, докато младият американец сбърка цели 7 пъти при сервис.

Фокина успя да пробие съперника си два пъти, като самият той отрази почти всички възможности за пробив, допускайки само една брейк точка. Със стабилна игра от основната линия и впечатляваща концентрация в решаващите моменти, испанецът заслужено вдигна трофея пред родна публика.


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