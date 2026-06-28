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Драма и голове: Аржентина без грешка, Алжир и Австрия сътвориха печеливш трилър

Драма и голове: Аржентина без грешка, Алжир и Австрия сътвориха печеливш трилър

28 Юни, 2026 07:01, обновена 28 Юни, 2026 07:07 1 675 5

  • аржентина-
  • мондиал-
  • австрия-
  • алжир-
  • лео меси

Световните шампиони спечелиха Група J с пълен актив, докато австрийци и алжирци извъртяха 3:3 в Канзас Сити

Драма и голове: Аржентина без грешка, Алжир и Австрия сътвориха печеливш трилър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Развръзката в Група J на Световното първенство по футбол 2026 предложи всичко, което феновете на великата игра могат да си пожелаят.

Аржентина подпечата лидерското си място с рутинна победа над Йордания с 3:1, а в паралелния сблъсък Алжир и Австрия завършиха при зрелищното 3:3, което изпрати и двата тима в елиминационната фаза.

Аржентина не даде шанс на Йордания, Меси отново блесна

Селекционерът на „албиселесте“ Лионел Скалони заложи на по-експериментален състав в Далас, оставяйки голяма част от звездите си на скамейката. Това обаче не попречи на световните шампиони да доминират от самото начало.

В 19-ата минута Джовани Ло Челсо откри сметката си на Мондиала след майсторски изпълнен пряк свободен удар, който не остави шансове на противниковия вратар. Натискът продължи и малко след половин час игра Лаутаро Мартинес удвои от дузпа, отсъдена за нарушение в наказателното поле след намеса на VAR.

През втората част Йордания стигна до своя исторически момент в турнира. В 55-ата минута звездата на тима Муса Ал-Тамари засече ниско центриране на капитана Ехсан Хадад за 2:1. Интригата обаче бе окончателно убита в 80-ата минута. Появилият се като резерва Лионел Меси прати топката в мрежата с марков нисък удар покрай стената от нов свободен удар, записвайки своя 6-и гол в надпреварата.

Голов трилър в Канзас Сити

Мачът между Алжир и Австрия носеше огромен емоционален и исторически заряд. Алжирците търсеха символично отмъщение за срамния мач между Австрия и ФРГ от 1982 г., известен като „Срамът от Хихон“. Сблъсъкът оправда очакванията с цели шест попадения и постоянни обрати.

Ветеранът Марко Арнаутович даде преднина на австрийците в 28-ата минута след асистенция от дълбочина на Дейвид Алаба. Точно преди почивката обаче Рафик Белгхали изравни с прецизен удар с левия крак.

Второто полувреме започна с нов натиск на Австрия и Марсел Забицер направи 1:2 с мощен шут в горния ъгъл. Алжир не се предаде и пет минути по-късно капитанът Рияд Марез засече центриране на задна греда за 2:2. До края на срещата двата тима си размениха по още един гол, за да оформят крайното 3:3. Равенството се оказа напълно задоволително – Австрия остава втора в групата, а Алжир продължава напред като един от най-добрите трети отбори.

Източник: The Guardian и Fox Sports


САЩ
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  • 3 Рамбо

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