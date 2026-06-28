Южна Африка и Канада откриват драмата в преките елиминации на 1/16-финалите на Мондиал 2026

Пълната програма за историческия първи кръг от 1/16-финалите на Мондиал 2026 е официално ясна след приключването на груповата фаза.

Общо 32 отбора започват директните елиминации, разпределени в рамките на шест дни в САЩ, Мексико и Канада.

Ето хронологичното подреждане на мачовете по дати, стадиони и градове:

28 юни (Неделя)

22:00 ч. | Южна Африка – Канада (Лос Анджелис)

29 юни (Понеделник)

20:00 ч. | Бразилия – Япония (Хюстън)

| Бразилия – Япония (Хюстън) 23:30 ч. | Германия – Парагвай (Бостън)

30 юни (Вторник)

04:00 ч. | Нидерландия – Мароко (Монтерей)

| Нидерландия – Мароко (Монтерей) 20:00 ч. | Кот д'Ивоар – Норвегия (Далас)

1 юли (Сряда)

00:00 ч. | Франция – Швеция (Ню Йорк/Ню Джърси)

| Франция – Швеция (Ню Йорк/Ню Джърси) 04:00 ч. | Мексико – Еквадор (Мексико Сити)

| Мексико – Еквадор (Мексико Сити) 19:00 ч. | Англия – ДР Конго (Атланта)

| Англия – ДР Конго (Атланта) 23:00 ч. | Белгия – Сенегал (Сиатъл)

2 юли (Четвъртък)

03:00 ч. | САЩ – Босна и Херцеговина (Сан Франциско)

| САЩ – Босна и Херцеговина (Сан Франциско) 22:00 ч. | Испания – Австрия (Лос Анджелис)

3 юли (Петък)

02:00 ч. | Португалия – Хърватия (Торонто)

| Португалия – Хърватия (Торонто) 06:00 ч. | Швейцария – Алжир (Ванкувър)

| Швейцария – Алжир (Ванкувър) 19:00 ч. | Австралия – Египет (Далас)

| Австралия – Египет (Далас) 23:00 ч. | Аржентина – Кабо Верде (Маями)

4 юли (Събота)

02:30 ч. | Колумбия – Гана (Канзас Сити)

Забележка: Поради часовите зони в Северна Америка, някои от късните местни мачове се падат в ранните сутрешни часове на следващия ден в България (например двубоят на САЩ и Босна започва в 17:00 ч. местно време на 1 юли, което е 03:00 ч. на 2 юли българско време).