Южна Африка и Канада откриват драмата в преките елиминации на 1/16-финалите на Мондиал 2026

Пълната програма за историческия първи кръг от 1/16-финалите на Мондиал 2026 е официално ясна след приключването на груповата фаза.
Общо 32 отбора започват директните елиминации, разпределени в рамките на шест дни в САЩ, Мексико и Канада.
Ето хронологичното подреждане на мачовете по дати, стадиони и градове:
28 юни (Неделя)
- 22:00 ч. | Южна Африка – Канада (Лос Анджелис)
29 юни (Понеделник)
- 20:00 ч. | Бразилия – Япония (Хюстън)
- 23:30 ч. | Германия – Парагвай (Бостън)
30 юни (Вторник)
- 04:00 ч. | Нидерландия – Мароко (Монтерей)
- 20:00 ч. | Кот д'Ивоар – Норвегия (Далас)
1 юли (Сряда)
- 00:00 ч. | Франция – Швеция (Ню Йорк/Ню Джърси)
- 04:00 ч. | Мексико – Еквадор (Мексико Сити)
- 19:00 ч. | Англия – ДР Конго (Атланта)
- 23:00 ч. | Белгия – Сенегал (Сиатъл)
2 юли (Четвъртък)
- 03:00 ч. | САЩ – Босна и Херцеговина (Сан Франциско)
- 22:00 ч. | Испания – Австрия (Лос Анджелис)
3 юли (Петък)
- 02:00 ч. | Португалия – Хърватия (Торонто)
- 06:00 ч. | Швейцария – Алжир (Ванкувър)
- 19:00 ч. | Австралия – Египет (Далас)
- 23:00 ч. | Аржентина – Кабо Верде (Маями)
4 юли (Събота)
- 02:30 ч. | Колумбия – Гана (Канзас Сити)
Забележка: Поради часовите зони в Северна Америка, някои от късните местни мачове се падат в ранните сутрешни часове на следващия ден в България (например двубоят на САЩ и Босна започва в 17:00 ч. местно време на 1 юли, което е 03:00 ч. на 2 юли българско време).
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1 Плява
07:29 28.06.2026