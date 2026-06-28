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Южна Африка и Канада откриват драмата в преките елиминации на 1/16-финалите на Мондиал 2026

Южна Африка и Канада откриват драмата в преките елиминации на 1/16-финалите на Мондиал 2026

28 Юни, 2026 07:20, обновена 28 Юни, 2026 07:41 854 1

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Пълната програма е официално ясна

Южна Африка и Канада откриват драмата в преките елиминации на 1/16-финалите на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пълната програма за историческия първи кръг от 1/16-финалите на Мондиал 2026 е официално ясна след приключването на груповата фаза.

Общо 32 отбора започват директните елиминации, разпределени в рамките на шест дни в САЩ, Мексико и Канада.

Ето хронологичното подреждане на мачовете по дати, стадиони и градове:

28 юни (Неделя)

  • 22:00 ч. | Южна Африка – Канада (Лос Анджелис)

29 юни (Понеделник)

  • 20:00 ч. | Бразилия – Япония (Хюстън)
  • 23:30 ч. | Германия – Парагвай (Бостън)

30 юни (Вторник)

  • 04:00 ч. | Нидерландия – Мароко (Монтерей)
  • 20:00 ч. | Кот д'Ивоар – Норвегия (Далас)

1 юли (Сряда)

  • 00:00 ч. | Франция – Швеция (Ню Йорк/Ню Джърси)
  • 04:00 ч. | Мексико – Еквадор (Мексико Сити)
  • 19:00 ч. | Англия – ДР Конго (Атланта)
  • 23:00 ч. | Белгия – Сенегал (Сиатъл)

2 юли (Четвъртък)

  • 03:00 ч. | САЩ – Босна и Херцеговина (Сан Франциско)
  • 22:00 ч. | Испания – Австрия (Лос Анджелис)

3 юли (Петък)

  • 02:00 ч. | Португалия – Хърватия (Торонто)
  • 06:00 ч. | Швейцария – Алжир (Ванкувър)
  • 19:00 ч. | Австралия – Египет (Далас)
  • 23:00 ч. | Аржентина – Кабо Верде (Маями)

4 юли (Събота)

  • 02:30 ч. | Колумбия – Гана (Канзас Сити)

Забележка: Поради часовите зони в Северна Америка, някои от късните местни мачове се падат в ранните сутрешни часове на следващия ден в България (например двубоят на САЩ и Босна започва в 17:00 ч. местно време на 1 юли, което е 03:00 ч. на 2 юли българско време).


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плява

    0 0 Отговор
    И това мач за световни 1/16 ли е

    07:29 28.06.2026

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