Лионел Скалони доволен от представянето на всички играчи

След категоричната победа на Аржентина, с 3:1 над Йордания в третия кръг на груповата фаза на Световното първенство, селекционерът Лионел Скалони не скри задоволството си от възможността да даде игрово време на всеки един от своите възпитаници. "Най-голямата ни радост е, че всички момчета получиха шанс да се докоснат до магията на Мондиала," сподели Скалони след последния съдийски сигнал.

Още преди началото на двубоя "гаучосите" си бяха осигурили първото място в групата, което позволи на Скалони да направи цели девет промени в стартовия състав. Този ход не само внесе свежест, но и даде възможност на играчи като Ло Селсо и Лаутаро да блеснат на голямата сцена. "Ло Селсо пропусна предишното Световно, а Лаутаро най-сетне намери пътя към мрежата – това е повод за радост за целия отбор," коментира още наставникът.

Въпреки че Лионел Меси можеше да изиграе пълни 90 минути, звездата на Аржентина предпочете да даде път на своите съотборници. "Лео не се вълнува толкова от личните рекорди, колкото от успеха на отбора. Той е истински капитан и пример за всички," подчерта Скалони, акцентирайки върху колективния дух, който владее съблекалнята.

Следващият съперник на Аржентина в плейофите ще бъде Кабо Верде – отбор, който вече показа зъби срещу Испания и Уругвай. "Очаква ни труден мач. Кабо Верде не е за подценяване, след като дори големите фаворити не успяха да ги победят. Подхождаме с уважение и пълна концентрация," заяви Скалони, демонстрирайки респект към предстоящия опонент.