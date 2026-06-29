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Стив Кларк: Най‑тежката раздяла в кариерата ми

Стив Кларк: Най‑тежката раздяла в кариерата ми

29 Юни, 2026 06:30 654 0

  • стив кларк-
  • футбол-
  • шотландия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Благодаря ви, че ме избрахте, и успех на моя наследник

Стив Кларк: Най‑тежката раздяла в кариерата ми - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече бившият селекционер на Шотландия Стив Кларк направи първия си коментар след оттеглянето от своя пост на чело на “гайдарите”.

Той се превърна в първия наставник, извел островитяните на световни футболни финали през XXI век, а на самия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико шотландците стигнаха до първия си успех на Световно първенство от шампионата на планетата през 1990 г. след 1:0 над Хаити.

След това обаче последваха незадоволителни игри и съответно загуби от Мароко с 0:1 и от Бразилия с 0:3 и така Шотландия отпадна още в груповата фаза, а съответно Кларк подаде оставка.

“Най-емоционалното сбогуване е с моите играчи, без които нямаше да имаме спомените, които създадохме от 2019 г. до днес. Те заслужават всички похвали и възхищения, които получават, и беше голяма привилегия да ги тренирам. Благодаря ви, че ме избрахте, и успех на моя наследник”, сподели Кларк.


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