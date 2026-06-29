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Килиан Мбапе сбъдва мечта на 96-годишна американка в Бостън

Килиан Мбапе сбъдва мечта на 96-годишна американка в Бостън

29 Юни, 2026 17:51 475 1

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Вълнуваща среща между футболна легенда и най-голямата му фенка

Килиан Мбапе сбъдва мечта на 96-годишна американка в Бостън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В сърцето на Бостън, където френският национален отбор по футбол е отседнал за Световното първенство, се разигра трогателна сцена, достойна за филмов сценарий. Всяка сутрин 96-годишната Шърли, жителка на града и страстна почитателка на футбола, с нетърпение очакваше появата на звездите от отбора на Дидие Дешан пред входа на хотел „Four Seasons“. Тя не пропускаше нито една тренировка, а ентусиазмът ѝ не остана незабелязан.

За изненада на Шърли, самият Килиан Мбапе – световноизвестният нападател и любимец на милиони – я приближи с широка усмивка и специален подарък. Той ѝ подари своята фланелка, като обеща, че ако Франция триумфира на шампионата, ще я подпише лично. „Тогава ще струва цяло състояние!“, пошегува се Мбапе, а думите му разтопиха сърцето на възрастната дама.

Развълнуваната Шърли не скри радостта си: „Абсолютно обожавам този отбор! Благодаря ви от цялото си сърце. Това е невероятен жест от невероятни хора и прекрасна страна. Чувствам се истински поласкана, че ми обърнаха внимание“, сподели тя пред RMC Sport.


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