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Карло Анчелоти обясни защо Неймар не игра срещу Япония

Карло Анчелоти обясни защо Неймар не игра срещу Япония

30 Юни, 2026 06:11 529 2

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  • световно първенство-
  • мондиал 2026

В средата на втората част при 1:1 всички очакваха в игра да се появи звездата на Селесао, но италианският треньор пусна на терена Габриел Мартинели

Карло Анчелоти обясни защо Неймар не игра срещу Япония - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти обясни защо Неймар не игра срещу Япония. В средата на втората част при 1:1 всички очакваха в игра да се появи звездата на Селесао, но италианският треньор пусна на терена Габриел Мартинели. Това се оказа гениален ход, тъй като именно той донесе победата на Бразилия в добавеното време.

Говорих с него - можеше да влезе като резерва в 60-ата или 65-ата минута. Изравнихме резултата обаче и реших да не променям структурата на играта, защото отборът контролираше играта. А след това пазехме Неймар за очертаващите се продължения.

Разполагаме с много ресурси както на терена, така и на пейката, и е добре, че играчите са индивидуално силни. Трябва да оценим това. Това беше много важен мач. Япония е труден отбор, много организиран и трябваше да положим доста усилия“, каза Анчелоти.


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  • 1 Мдаа!🤔

    2 1 Отговор
    Татко Карло си разбира занаята!

    06:27 30.06.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Номер 7 е много добър.

    06:39 30.06.2026

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