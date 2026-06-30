Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти обясни защо Неймар не игра срещу Япония. В средата на втората част при 1:1 всички очакваха в игра да се появи звездата на Селесао, но италианският треньор пусна на терена Габриел Мартинели. Това се оказа гениален ход, тъй като именно той донесе победата на Бразилия в добавеното време.

Говорих с него - можеше да влезе като резерва в 60-ата или 65-ата минута. Изравнихме резултата обаче и реших да не променям структурата на играта, защото отборът контролираше играта. А след това пазехме Неймар за очертаващите се продължения.

Разполагаме с много ресурси както на терена, така и на пейката, и е добре, че играчите са индивидуално силни. Трябва да оценим това. Това беше много важен мач. Япония е труден отбор, много организиран и трябваше да положим доста усилия“, каза Анчелоти.