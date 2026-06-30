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Лиа Каратанчева с гръмка победа на турнира в Амстелвеен

Лиа Каратанчева с гръмка победа на турнира в Амстелвеен

30 Юни, 2026 16:08 652 3

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  • нидерландия

22-годишната българка записа убедителен успех над представителката на домакините Джой де Зеу

Лиа Каратанчева с гръмка победа на турнира в Амстелвеен - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишната българка записа убедителен успех с 6:2, 6:0 над представителката на домакините Джой де Зеу, която участва в основната схема с „уайлд кард". Срещата продължи 72 минути.

Каратанчева започна силно двубоя и поведе с 3:0 в първия сет. След 4:2 тя наложи пълно превъзходство, като спечели осем поредни гейма и без проблеми затвори мача. Във втория кръг българката ще се изправи срещу деветата поставена в схемата Витория Паганети (Италия).


Каратанчева ще участва и в турнира на двойки. Заедно с хърватката Ива Приморац Павичич тя ще срещне във първия кръг вторите поставени Алена Ковачкова (Чехия) и Нина Варгова (Словакия).


Друга българска представителка – Диа Евтимова, която намери място в основната схема като „щастлива губеща", отпадна още на старта. Тя загуби от датчанката Ема Кампер Малмкяер с 2:6, 6:4, 3:6 след 2 часа и 16 минути игра.


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  • 1 Бойко Зайчарника

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    Браво на моето патенце !

    Коментиран от #2, #3

    16:16 30.06.2026

  • 2 Освалдо Риос

    1 1 Отговор

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