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Алесандро Бастони е сред приоритетите на Реал Мадрид, преговорите вече са в ход

Алесандро Бастони е сред приоритетите на Реал Мадрид, преговорите вече са в ход

30 Юни, 2026 20:38 501 0

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  • ла лига

Мадридският колос се прицелва в ново попълнение

Алесандро Бастони е сред приоритетите на Реал Мадрид, преговорите вече са в ход - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е в напреднали разговори за подписа на Алесандро Бастони, един от най-стабилните защитници на Интер и италианския национален отбор. Според авторитетното издание AS, „белият балет“ е решен да подсили отбраната си с 27-годишния бранител, който впечатлява с изявите си на „Сан Сиро“.

Източници, близки до преговорите, разкриват, че самият Бастони гори от желание да облече белия екип и да се присъедини към звездната селекция на Жозе Моуриньо. Италианецът вижда в Реал Мадрид следващата голяма стъпка в своята кариера и е готов да приеме предизвикателството на Ла Лига.

Въпреки ентусиазма на играча, преговорите между двата гранда не са леки. Ръководството на Интер е категорично, че няма да се раздели с Бастони за по-малко от 60 милиона евро. Договорът на защитника с „нерадзурите“ е валиден до лятото на 2028 година, което дава на миланския клуб силна позиция в преговорите.

През изминалия сезон Алесандро Бастони изигра цели 40 срещи с екипа на Интер, като се отчете с 2 попадения и 6 асистенции – постижение, което подчертава неговата универсалност и принос както в защита, така и в атака.


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