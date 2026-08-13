Лацио договори Фратези от Интер и вече гледа към Икарди

Давиде Фратези е все по-близо до трансфер от Интер в Лацио.

Според Фабрицио Романо двата клуба са постигнали договорка за преминаването на 26-годишния халф под наем. Лацио ще плати 1 млн. евро за наема, а опцията за откупуване е фиксирана на 14 млн. евро. Тя може да се превърне в задължителна при определен брой участия на Фратези и класиране на Лацио поне на десето място в Серия А. Интер ще запази и 50% от бъдещ трансфер на футболиста.

Фратези трябва да премине медицински прегледи утре, след което ще подпише договора си с римския клуб. Междувременно Лацио работи и по други позиции. Агентът на Мауро Икарди е предложил аржентинеца на клуба, като нападателят би разгледал сериозно подобна възможност при липса на интерес от други водещи отбори.

„Бианкочелестите“ търсят и централен защитник, особено при евентуална раздяла с Алесио Романьоли. Сред набелязаните е Йосип Щутало от Аякс, чиято цена се оценява на около 12-13 млн. евро плюс бонуси. Интерес към хърватина има и от Бенфика.