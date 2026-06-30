Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Норвегия триумфира над Кот д’Ивоар и се класира за осминафиналите – Холанд диша във врата на Меси

Норвегия триумфира над Кот д’Ивоар и се класира за осминафиналите – Холанд диша във врата на Меси

30 Юни, 2026 21:56 776 6

  • норвегия-
  • кот д’ивоар-
  • световно първенство-
  • ерлинг холанд-
  • лионел меси-
  • осминафинали-
  • футбол-
  • бразилия-
  • далас-
  • антонио нуса-
  • амад диало-
  • патрик берг-
  • мартин йодегор

Викингите покориха Далас и записаха исторически успех

Норвегия триумфира над Кот д’Ивоар и се класира за осминафиналите – Холанд диша във врата на Меси - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Норвегия надделя с 2:1 над коравия тим на Кот д’Ивоар и си осигури място сред най-добрите 16 на Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Първото полувреме предложи тактическо надлъгване и малко голови положения, като чак в 37-ата минута Ерлинг Холанд отправи първия точен удар, но стражът на африканците Фофана улови без проблем.

Само две минути по-късно Антонио Нуса разчупи скуката – след прецизен пас от Мартин Йодегор, младият талант се разписа с великолепен шут в горния ляв ъгъл, оставяйки вратаря безпомощен.

След почивката Кот д’Ивоар показа зъби и в 74-ата минута резервата Амад Диало възстанови равенството с хладнокръвен удар с левия крак, след асистенция от Никола Пепе.

Когато всичко изглеждаше предопределено за равенство, Ерлинг Холанд се възползва от ниско центриране на Патрик Берг и с хищнически инстинкт донесе победата на "викингите" в 86-ата минута.

В добавеното време Кот д’Ивоар получи право да изпълни дузпа, но вратарят на Норвегия показа завиден рефлекс и спаси.

Това е едва третото класиране на Норвегия за осминафиналите на световен форум, след успехите през 1938 и 1998 година. Ерлинг Холанд вече има пет попадения в турнира и се доближава опасно близо до лидера в голмайсторската надпревара – Лионел Меси, който е с шест.

В неделя от 23:00 часа българско време норвежците ще се изправят срещу футболния колос Бразилия, който снощи обърна Япония в Хюстън.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луд

    16 2 Отговор
    Някой май не си е пил хапчетата. Дузпа в добавеното време, в кой мач бе?🤥

    Коментиран от #3

    22:10 30.06.2026

  • 2 Смех

    11 0 Отговор
    И тия мисирки взимам пари за глупостите, които пишат?!
    Дъното е повсеместно навсякъде и във всички сфери.

    22:17 30.06.2026

  • 3 фиткифакти

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Луд":

    Статията е писана от Изкуствен Интелект! Слагам бас за това😉
    "В добавеното време Кот д’Ивоар получи право да изпълни дузпа, но вратарят на Норвегия показа завиден рефлекс и спаси."
    !?!? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    22:18 30.06.2026

  • 4 Естествен интелект

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "фиткифакти":

    Не е Изкуствен Интелект. За съжаление е Естествен.

    22:24 30.06.2026

  • 5 Дзак

    1 0 Отговор
    Двойното подсигуряване е по лошо от борбата за топката.

    22:41 30.06.2026

  • 6 Гоуст

    2 0 Отговор
    Съдийте от латинска Америка и Африка са се продали. Не дават никакви картони. Погледнете снимката от статия и после видео за какво бутане, псуване и удари става въпрос. Съдията не даде никакви картони. За капак ходи да ги разтървава. Това ли му е работата. Това е в повеечто мачове и е тенденция. Мач не могат да уредят, но играят с картони

    23:04 30.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове