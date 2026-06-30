Норвегия триумфира над Кот д’Ивоар и се класира за осминафиналите – Холанд диша във врата на Меси

Норвегия надделя с 2:1 над коравия тим на Кот д’Ивоар и си осигури място сред най-добрите 16 на Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Първото полувреме предложи тактическо надлъгване и малко голови положения, като чак в 37-ата минута Ерлинг Холанд отправи първия точен удар, но стражът на африканците Фофана улови без проблем.

Само две минути по-късно Антонио Нуса разчупи скуката – след прецизен пас от Мартин Йодегор, младият талант се разписа с великолепен шут в горния ляв ъгъл, оставяйки вратаря безпомощен.

След почивката Кот д’Ивоар показа зъби и в 74-ата минута резервата Амад Диало възстанови равенството с хладнокръвен удар с левия крак, след асистенция от Никола Пепе.

Когато всичко изглеждаше предопределено за равенство, Ерлинг Холанд се възползва от ниско центриране на Патрик Берг и с хищнически инстинкт донесе победата на "викингите" в 86-ата минута.

В добавеното време Кот д’Ивоар получи право да изпълни дузпа, но вратарят на Норвегия показа завиден рефлекс и спаси.

Това е едва третото класиране на Норвегия за осминафиналите на световен форум, след успехите през 1938 и 1998 година. Ерлинг Холанд вече има пет попадения в турнира и се доближава опасно близо до лидера в голмайсторската надпревара – Лионел Меси, който е с шест.

В неделя от 23:00 часа българско време норвежците ще се изправят срещу футболния колос Бразилия, който снощи обърна Япония в Хюстън.