Левски планира и трети отбор от 2027 г.

Ръководството на ПФК „Левски“ планира сериозна реформа в своята детско-юношеска академия с цел оптимизиране на прехода между юношеския и професионалния футбол.

По информация на „Тема Спорт“, столичният гранд работи активно по проект за създаването на изцяло нов, трети мъжки отбор, който трябва да стане реалност от сезон 2027/2028 година.

Основната идея зад новия състав е да се предостави повече игрова практика на младите футболисти до 19 години, които излизат от академията. Очаква се новата формация да заеме място в Югозападната Трета лига, където в момента се състезава настоящият дублиращ тим на „сините“.

Тази стъпка обаче е пряко обвързана с по-големите амбиции за втория отбор на клуба. На „Герена“ вече е заложена цел за спечелване на промоция за Втора лига още през следващата кампания. Това може да се случи по два начина – чрез класиране на терена или по административен път. Като клуб от Първа лига, „Левски“ има законово право да кандидатства за директно включване на дубъла си във втория ешелон.

Ако настоящият втори отбор премине във Втора лига, новосформираният трети състав ще заеме неговата позиция в аматьорския футбол, за да поддържа приемствеността в развитието на юношите.