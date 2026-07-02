Гьозтепе на Станимир Стоилов подсилва състава си с бивш играч на Челси

Футболният клуб Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, направи поредния си трансферен удар това лято. Турският отбор официално обяви привличането на английския халф Алекс Матос, който идва от Шефийлд Юнайтед под наем, като в договора е включена и клауза за евентуално откупуване на правата му.

21-годишният Матос е продукт на академията на Норич Сити, но през 2023 година преминава в младежкия тим на Челси. Впечатляващите му изяви му осигуряват дебют за първия състав на "сините", където записва две срещи. След това полузащитникът трупа опит под наем в Хъдърсфийлд и Оксфорд Юнайтед, преди през миналото лято Шефийлд Юнайтед да плати 1,2 милиона евро за неговите услуги. В Чемпиъншип Матос изиграва осем мача с екипа на "остриетата".

С привличането на Алекс Матос, Гьозтепе продължава да затвърждава амбициите си за силно представяне през новия сезон. Преди него към отбора вече се присъединиха Синклеър Армстронг и Андре Енрике, а според слуховете съвсем скоро ще бъде финализиран и трансферът на Ноа Сонко Сундберг.

Със свежи попълнения и нови идеи, "жълто-червените" се готвят за вълнуващ сезон, изпълнен с надежди и амбиции.