Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гьозтепе на Станимир Стоилов подсилва състава си с бивш играч на Челси

Гьозтепе на Станимир Стоилов подсилва състава си с бивш играч на Челси

2 Юли, 2026 16:28 663 1

  • гьозтепе-
  • алекс матос-
  • трансфер-
  • челси-
  • шефийлд юнайтед-
  • станимир стоилов-
  • футбол-
  • турция-
  • ново попълнение-
  • чемпиъншип

Алекс Матос пристига в Измир

Гьозтепе на Станимир Стоилов подсилва състава си с бивш играч на Челси - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, направи поредния си трансферен удар това лято. Турският отбор официално обяви привличането на английския халф Алекс Матос, който идва от Шефийлд Юнайтед под наем, като в договора е включена и клауза за евентуално откупуване на правата му.

21-годишният Матос е продукт на академията на Норич Сити, но през 2023 година преминава в младежкия тим на Челси. Впечатляващите му изяви му осигуряват дебют за първия състав на "сините", където записва две срещи. След това полузащитникът трупа опит под наем в Хъдърсфийлд и Оксфорд Юнайтед, преди през миналото лято Шефийлд Юнайтед да плати 1,2 милиона евро за неговите услуги. В Чемпиъншип Матос изиграва осем мача с екипа на "остриетата".

С привличането на Алекс Матос, Гьозтепе продължава да затвърждава амбициите си за силно представяне през новия сезон. Преди него към отбора вече се присъединиха Синклеър Армстронг и Андре Енрике, а според слуховете съвсем скоро ще бъде финализиран и трансферът на Ноа Сонко Сундберг.

Със свежи попълнения и нови идеи, "жълто-червените" се готвят за вълнуващ сезон, изпълнен с надежди и амбиции.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    На времето по кафенетата: ТУРСКОТО КАФЕ Е ВИЕТНАМСКО!
    Сега по стадионите: ТУРСКИЯТ ФУТБОЛ Е АФРИКАНСКИ!

    16:39 02.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове