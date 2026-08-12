Новини
България »
Овладяха големите пожари в страната

Овладяха големите пожари в страната

12 Август, 2026 03:52, обновена 12 Август, 2026 03:56 633 9

  • пожари-
  • гасене-
  • щети-
  • площи

Огнеборци, доброволци и армия успешно локализираха и потушиха опасните огнени огнища в няколко области у нас

Овладяха големите пожари в страната - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията с пожарите в страната е стабилизирана след денонощна борба със стихиите. Към ранните часове на 12 август основните критични точки в Пловдивско, Хасковско, Пазарджишко и Благоевградско са напълно овладени и под контрол.

Потушен е пожарът над Куклен: Засегнати са 500 дка

Големият пожар в землището над град Куклен е напълно потушен, потвърдиха от РДПБЗН - Пловдив. Огънят е изпепелил около 500 декара независими и лесонепригодни площи. В гасенето на тежкия терен се включиха 9 пожарни автомобила и 2 екипа на Държавното горско стопанство. Няма пострадали хора или засегнати стопански постройки в близост.

Овладяно е новото огнище край оръжейните складове до Трявна

Възобновеният пожар в близост до взривилия се склад за боеприпаси на „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна, вече е изцяло овладян. Информацията бе официално оповестена от Областната дирекция на МВР - Габрово. На място остават дежурни екипи, които да следят за скрити локални тлеещи огнища. Няма риск от нови взривове или замърсяване на въздуха за населението в района.

Огънят в Сакар е спрян: Овладени са пожарите край Българска поляна и Дрипчево

Критичната ситуация на границата между общините Тополовград и Харманли е овладяна, съобщиха от Областната администрация – Хасково. Пламъците, които засегнаха над 1000 декара широколистна и иглолистна гора, бяха спрени с общите усилия на 11 пожарни екипа, доброволци от Тополовград и тежка техника. В евакуацията и гасенето от въздуха се включи и военен хеликоптер Cougar.

Ограничени инциденти в Пазарджишко и Благоевградско

  • Село Виноградец: Пожарът между селата Виноградец и Карабунар бе спрян броени метри преди къщите. В гасенето се включиха допълнителна техника от „Асарел-Медет“, екипи от три области и военен вертолет Ми-17 от авиобаза Крумово.
  • Село Дебръщица: Локализиран и почти напълно изгасен е пожар в частен имот, който е застрашавал съседната горска територия.
  • Село Дъбрава: Пожарът в благоевградското село е ограничен в рамките на 50 декара. Стихията е нанесла материални щети по 6 къщи и стопанска постройка, но горският масив е успешно спасен.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 милене, на майкяТИфПУТКААТАмиризлива

    0 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    Коментиран от #5

    04:01 12.08.2026

  • 5 град козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "милене, на майкяТИфПУТКААТАмиризлива":

    много си точен приятел

    04:01 12.08.2026

  • 6 Перо

    2 0 Отговор
    Както винаги, пожари много, щети много, а виновни лица и разследване няма, 98% от пожарите са по вина на хора!

    04:28 12.08.2026

  • 7 Ивелина Видева

    1 0 Отговор
    Чък Норис е участвал във всички серии на филма “Междузвездни войни”. Той е играл Силата.

    06:33 12.08.2026

  • 8 таквизи ми работи

    1 0 Отговор
    независими и лесонепригодни парламентни кльощи.

    06:39 12.08.2026

  • 9 кастроли

    0 0 Отговор
    Мъного добъре!

    06:55 12.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове