Овладяха големите пожари в страната

Ситуацията с пожарите в страната е стабилизирана след денонощна борба със стихиите. Към ранните часове на 12 август основните критични точки в Пловдивско, Хасковско, Пазарджишко и Благоевградско са напълно овладени и под контрол.

Потушен е пожарът над Куклен: Засегнати са 500 дка

Големият пожар в землището над град Куклен е напълно потушен, потвърдиха от РДПБЗН - Пловдив. Огънят е изпепелил около 500 декара независими и лесонепригодни площи. В гасенето на тежкия терен се включиха 9 пожарни автомобила и 2 екипа на Държавното горско стопанство. Няма пострадали хора или засегнати стопански постройки в близост.

Овладяно е новото огнище край оръжейните складове до Трявна

Възобновеният пожар в близост до взривилия се склад за боеприпаси на „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна, вече е изцяло овладян. Информацията бе официално оповестена от Областната дирекция на МВР - Габрово. На място остават дежурни екипи, които да следят за скрити локални тлеещи огнища. Няма риск от нови взривове или замърсяване на въздуха за населението в района.

Огънят в Сакар е спрян: Овладени са пожарите край Българска поляна и Дрипчево

Критичната ситуация на границата между общините Тополовград и Харманли е овладяна, съобщиха от Областната администрация – Хасково. Пламъците, които засегнаха над 1000 декара широколистна и иглолистна гора, бяха спрени с общите усилия на 11 пожарни екипа, доброволци от Тополовград и тежка техника. В евакуацията и гасенето от въздуха се включи и военен хеликоптер Cougar.

Ограничени инциденти в Пазарджишко и Благоевградско

Село Виноградец: Пожарът между селата Виноградец и Карабунар бе спрян броени метри преди къщите. В гасенето се включиха допълнителна техника от „Асарел-Медет“, екипи от три области и военен вертолет Ми-17 от авиобаза Крумово.

Пожарът между селата Виноградец и Карабунар бе спрян броени метри преди къщите. В гасенето се включиха допълнителна техника от „Асарел-Медет“, екипи от три области и военен вертолет Ми-17 от авиобаза Крумово. Село Дебръщица: Локализиран и почти напълно изгасен е пожар в частен имот, който е застрашавал съседната горска територия.

Локализиран и почти напълно изгасен е пожар в частен имот, който е застрашавал съседната горска територия. Село Дъбрава: Пожарът в благоевградското село е ограничен в рамките на 50 декара. Стихията е нанесла материални щети по 6 къщи и стопанска постройка, но горският масив е успешно спасен.