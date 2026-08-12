Овладяха големите пожари в страната

Ситуацията с пожарите в страната е стабилизирана след денонощна борба със стихиите. Към ранните часове на 12 август основните критични точки в Пловдивско, Хасковско, Пазарджишко и Благоевградско са напълно овладени и под контрол.
Потушен е пожарът над Куклен: Засегнати са 500 дка
Големият пожар в землището над град Куклен е напълно потушен, потвърдиха от РДПБЗН - Пловдив. Огънят е изпепелил около 500 декара независими и лесонепригодни площи. В гасенето на тежкия терен се включиха 9 пожарни автомобила и 2 екипа на Държавното горско стопанство. Няма пострадали хора или засегнати стопански постройки в близост.
Овладяно е новото огнище край оръжейните складове до Трявна
Възобновеният пожар в близост до взривилия се склад за боеприпаси на „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна, вече е изцяло овладян. Информацията бе официално оповестена от Областната дирекция на МВР - Габрово. На място остават дежурни екипи, които да следят за скрити локални тлеещи огнища. Няма риск от нови взривове или замърсяване на въздуха за населението в района.
Огънят в Сакар е спрян: Овладени са пожарите край Българска поляна и Дрипчево
Критичната ситуация на границата между общините Тополовград и Харманли е овладяна, съобщиха от Областната администрация – Хасково. Пламъците, които засегнаха над 1000 декара широколистна и иглолистна гора, бяха спрени с общите усилия на 11 пожарни екипа, доброволци от Тополовград и тежка техника. В евакуацията и гасенето от въздуха се включи и военен хеликоптер Cougar.
Ограничени инциденти в Пазарджишко и Благоевградско
- Село Виноградец: Пожарът между селата Виноградец и Карабунар бе спрян броени метри преди къщите. В гасенето се включиха допълнителна техника от „Асарел-Медет“, екипи от три области и военен вертолет Ми-17 от авиобаза Крумово.
- Село Дебръщица: Локализиран и почти напълно изгасен е пожар в частен имот, който е застрашавал съседната горска територия.
- Село Дъбрава: Пожарът в благоевградското село е ограничен в рамките на 50 декара. Стихията е нанесла материални щети по 6 къщи и стопанска постройка, но горският масив е успешно спасен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 милене, на майкяТИфПУТКААТАмиризлива
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
Коментиран от #5
04:01 12.08.2026
5 град козлодуй
До коментар #4 от "милене, на майкяТИфПУТКААТАмиризлива":много си точен приятел
04:01 12.08.2026
6 Перо
04:28 12.08.2026
7 Ивелина Видева
06:33 12.08.2026
8 таквизи ми работи
06:39 12.08.2026
9 кастроли
06:55 12.08.2026