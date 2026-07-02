Рома се прицелва в нидерландската звезда Крисенсио Съмървил

От Рома са хвърлили око на нидерландския национал Крисенсио Съмървил, който в момента защитава цветовете на Уест Хем Юнайтед.

След като „чуковете“ изпаднаха от Висшата лига и ще се състезават в Чемпиъншип през следващия сезон, ръководството на лондонския клуб е изправено пред необходимостта да оптимизира бюджета си. Това означава, че раздялата с някои от най-ценните им футболисти изглежда неизбежна, а Съмървил е сред най-желаните имена на трансферния пазар.

Не само „вълците“ от Рим следят отблизо ситуацията около талантливото крило. Редица европейски грандове са готови да се включат в битката за подписа на Съмървил, който впечатли с изявите си както в клубния, така и в националния отбор на Нидерландия.

Лондончани обаче не са склонни да се разделят лесно със своята звезда. Според източници от Острова, Уест Хем ще поиска минимум 50 милиона паунда за правата на бившия играч на Лийдс Юнайтед. Това поставя висока летва пред всички кандидати, включително и Рома.

С приключването на участието на Нидерландия на Световното първенство, Крисенсио Съмървил вече може да насочи цялото си внимание към бъдещето си на клубно ниво. Очаква се в близките седмици да има развитие по трансферната сага.