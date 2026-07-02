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Кристиано Роналдо вдъхновява феновете преди съдбоносния сблъсък с Хърватия

Кристиано Роналдо вдъхновява феновете преди съдбоносния сблъсък с Хърватия

2 Юли, 2026 20:34 670 4

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Португалската звезда с трогателен апел към сънародниците си в навечерието на решаващия мач в Торонто

Кристиано Роналдо вдъхновява феновете преди съдбоносния сблъсък с Хърватия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С наближаването на дългоочаквания 1/16-финал между Португалия и Хърватия, страстите сред футболните фенове достигат връхната си точка. Капитанът на португалския национален отбор, Кристиано Роналдо, не остана безучастен към нарастващото напрежение и отправи сърдечно послание към всички, които обичат футбола и подкрепят „мореплавателите“.

В навечерието на ключовия двубой, Роналдо сподели в социалните си профили емоционални снимки, уловили мигове на единство и ентусиазъм сред португалските привърженици по време на световното първенство. Към тези кадри той добави вдъхновяващи думи: „Направете така, че да се чувстваме като у дома си!“. С този призив мегазвездата на футбола ясно показа колко важна е подкрепата на феновете, особено когато отборът се изправя пред сериозно предизвикателство далеч от родината.

Град Торонто, където ще се проведе срещата, вече е обхванат от футболна треска. Местните и гостуващите фенове на Португалия създават неповторима атмосфера, която обещава да превърне стадион БМО Фийлд в истинска арена на емоции. Мачът ще започне точно в полунощ по португалско време, а очакванията са трибуните да бъдат изпълнени с енергия и надежда за победа.


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