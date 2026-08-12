ПСЖ срещу Астън Вила: Битка за Суперкупата на Европа

Новият европейски футболен сезон започва с грандиозен сблъсък на стадион „Ред Бул Арена“ в Залцбург.

Тази вечер от 22:00 часа българско време един срещу друг излизат европейският крал Пари Сен Жермен и амбициозният английски Астън Вила. Двата тима ще си оспорват престижната Суперкупа на Европа, а залогът е първо официално отличие за кампанията 2026/2027. Срещата ще бъде ръководена от рефера Омар Абдулкадир Артан от Сомалия.

ПСЖ преследва историческа защита на трофея

Френският хегемон ПСЖ влиза в двубоя със самочувствието на клуб, който доминира на Стария континент. Водени от опитния испански специалист Луис Енрике, парижани триумфираха с титлата в Шампионската лига след победа над Арсенал. Сега френският шампион има възможност да пренапише историята. ПСЖ може да стане едва третият отбор в модерната ера, защитил Суперкупата на Европа в две поредни години, след като в миналогодишното издание победи Тотнъм с дузпи.

Въпреки ролята си на фаворит, Луис Енрике е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с игровата практика. Поради късното завръщане на редица звезди от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, тимът изигра само две контроли през лятото. Последните новини около френския лагер обаче са позитивни – новите попълнения Люка Дин и Магнес Аклиуш са в групата и могат да запишат минути, информира Sportal.bg. Носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле, Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия също са на разположение за финала.

Допълнително напрежение около френския лагер се появи часове преди мача, когато ПСЖ изрази официално недоволство пред УЕФА заради по-малката съблекалня на стадиона, съобщава БНТ. В крайна сметка европейската централа отпусна допълнително помещение на парижани, за да изравни условията с тези на Астън Вила.

Кошмарът на Унай Емери и промененият Астън Вила

Астън Вила се завръща на голямата европейска сцена след невероятен сезон под ръководството на Унай Емери, завършил с категоричен триумф с 3:0 над германския Фрайбург във финала на Лига Европа. Бирмингамци вече имат една Суперкупа в своята витрина от далечната 1982 година, когато побеждават Барселона.

За мениджъра Унай Емери този мач има и личен характер. Испанският специалист притежава феноменална статистика във финали, печелейки 11 от своите 17 сблъсъка за трофей, припомнят анализаторите от Gong.bg. Суперкупата на Европа обаче остава неговият най-голям кошмар – той е губил този финал три пъти в кариерата си и сега е амбициран да прекъсне черната серия.

Задачата на Вила обаче ще бъде изключително трудна заради липсата на ключови футболисти и сериозните трансферни промени през лятото. Голямата звезда на тима Оли Уоткинс, защитникът Езри Конса и вратарят Емилиано Мартинес няма да вземат участие, тъй като получиха по-дълга почивка от Емери след Световното първенство. Тимът от Бирмингам трябва да се справя и без продадените Морган Роджърс (преминал в Челси) и Юри Тилеманс (Манчестър Юнайтед). Надеждите на английските фенове са насочени към новото попълнение Жоао Гомеш и пристигналия под наем Алехандро Гарначо, които ще се опитат да изненадат френския гранд с бързи контраатаки.

Вероятни състави за финала:

ПСЖ (4-3-3): Сафонов – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Руис, Витиня – Дуе, Дембеле, Кварацхелия

Сафонов – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Руис, Витиня – Дуе, Дембеле, Кварацхелия АСТЪН ВИЛА (4-2-3-1): Бизот – Кеш, Линдельоф, Торес, Маатсен – Гомеш, Камара – Макгин, Буендия, Гарначо – Ейбрахам