Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ срещу Астън Вила: Битка за Суперкупата на Европа

ПСЖ срещу Астън Вила: Битка за Суперкупата на Европа

12 Август, 2026 17:30 714 2

  • псж-
  • астън вила-
  • суперкупа на европафутбол

Шампионът от Шампионската лига и носителят на Лига Европа влизат в зрелищен дуел в Залцбург

ПСЖ срещу Астън Вила: Битка за Суперкупата на Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият европейски футболен сезон започва с грандиозен сблъсък на стадион „Ред Бул Арена“ в Залцбург.

Тази вечер от 22:00 часа българско време един срещу друг излизат европейският крал Пари Сен Жермен и амбициозният английски Астън Вила. Двата тима ще си оспорват престижната Суперкупа на Европа, а залогът е първо официално отличие за кампанията 2026/2027. Срещата ще бъде ръководена от рефера Омар Абдулкадир Артан от Сомалия.

ПСЖ преследва историческа защита на трофея

Френският хегемон ПСЖ влиза в двубоя със самочувствието на клуб, който доминира на Стария континент. Водени от опитния испански специалист Луис Енрике, парижани триумфираха с титлата в Шампионската лига след победа над Арсенал. Сега френският шампион има възможност да пренапише историята. ПСЖ може да стане едва третият отбор в модерната ера, защитил Суперкупата на Европа в две поредни години, след като в миналогодишното издание победи Тотнъм с дузпи.

Въпреки ролята си на фаворит, Луис Енрике е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с игровата практика. Поради късното завръщане на редица звезди от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, тимът изигра само две контроли през лятото. Последните новини около френския лагер обаче са позитивни – новите попълнения Люка Дин и Магнес Аклиуш са в групата и могат да запишат минути, информира Sportal.bg. Носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле, Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия също са на разположение за финала.

Допълнително напрежение около френския лагер се появи часове преди мача, когато ПСЖ изрази официално недоволство пред УЕФА заради по-малката съблекалня на стадиона, съобщава БНТ. В крайна сметка европейската централа отпусна допълнително помещение на парижани, за да изравни условията с тези на Астън Вила.

Кошмарът на Унай Емери и промененият Астън Вила

Астън Вила се завръща на голямата европейска сцена след невероятен сезон под ръководството на Унай Емери, завършил с категоричен триумф с 3:0 над германския Фрайбург във финала на Лига Европа. Бирмингамци вече имат една Суперкупа в своята витрина от далечната 1982 година, когато побеждават Барселона.

За мениджъра Унай Емери този мач има и личен характер. Испанският специалист притежава феноменална статистика във финали, печелейки 11 от своите 17 сблъсъка за трофей, припомнят анализаторите от Gong.bg. Суперкупата на Европа обаче остава неговият най-голям кошмар – той е губил този финал три пъти в кариерата си и сега е амбициран да прекъсне черната серия.

Задачата на Вила обаче ще бъде изключително трудна заради липсата на ключови футболисти и сериозните трансферни промени през лятото. Голямата звезда на тима Оли Уоткинс, защитникът Езри Конса и вратарят Емилиано Мартинес няма да вземат участие, тъй като получиха по-дълга почивка от Емери след Световното първенство. Тимът от Бирмингам трябва да се справя и без продадените Морган Роджърс (преминал в Челси) и Юри Тилеманс (Манчестър Юнайтед). Надеждите на английските фенове са насочени към новото попълнение Жоао Гомеш и пристигналия под наем Алехандро Гарначо, които ще се опитат да изненадат френския гранд с бързи контраатаки.

Вероятни състави за финала:

  • ПСЖ (4-3-3): Сафонов – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Руис, Витиня – Дуе, Дембеле, Кварацхелия
  • АСТЪН ВИЛА (4-2-3-1): Бизот – Кеш, Линдельоф, Торес, Маатсен – Гомеш, Камара – Макгин, Буендия, Гарначо – Ейбрахам


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рефер

    1 1 Отговор
    Омар Абдулкадир Артан от Сомалия.

    Коментиран от #2

    17:33 12.08.2026

  • 2 Този

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рефер":

    не е ли, дето Чичо Дончо не го пусна в сащ да свири на световното?

    18:24 12.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове