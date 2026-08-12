БГ тенисисти с победи в Сърбия

Българските тенисисти Джордж Лазаров и Александър Толев записаха страхотни успехи в първия кръг на сингъл от основната схема на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия.

Състезанието е с награден фонд от 30 хиляди долара и привлича сериозна конкуренция.

Обрат за Джордж Лазаров и предстоящо българско дерби

21-годишният държавен шампион на България Джордж Лазаров демонстрира изключителен характер и победи италианеца Габриеле Пенафорти с 6:4, 6:4 за 1 час и 52 минути игра. И в двата сета Лазаров показваше стабилност, като наваксваше ранен пасив от 1:3 гейма. С този триумф той си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи в изцяло български сблъсък срещу поставения под №7 Александър Василев.

Първи голям успех при мъжете за Александър Толев

17-годишният Александър Толев, който влезе в основната схема след три чисти победи в квалификациите, също беше безапелационен. Той надделя категорично над австралиеца Стефан Костич с 6:1, 6:3. Това е историческа първа победа за Толев в основна схема на турнир за мъже от веригата на Световната тенис федерация (ITF World Tennis Tour). В следващата фаза на надпреварата в Сърбия младият талант ще премери сили с руския квалификант Андрей Чепельов.

По-късно днес родните таланти ще пренесат битката и в турнира на двойки, където Лазаров и Радослав Шандаров ще излязат срещу Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия).

Информацията за успехите на родните таланти е потвърдена от официалните спортни емисии на Българската телеграфна агенция (bta.bg) и Българската национална телевизия (bntnews.bg).