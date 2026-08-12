Горещо в Серия А: Рома взе Молина, Лацио договаря Фратези

Столицата на Италия се превърна в епицентър на летния трансферен прозорец.

Двата римски гранда AS Roma и SS Lazio предприеха мащабни ходове за подсилване на съставите си малко преди старта на новия сезон в Серия А. Жълто-червената част на Рим вече ликува с официално ново попълнение, докато „орлите“ са само на крачка от осъществяването на истински трансферен удар.

Официално: Науел Молина облече екипа на Рома

Ръководството на Рома официално обяви привличането на световния шампион с Аржентина Науел Молина. Десният краен бранител пристига от испанския Атлетико Мадрид, слагайки край на четиригодишния си престой в Ла Лига. Според официалното изявление на италианския клуб, 28-годишният защитник подписа дългосрочен договор и ще носи фланелката с номер 20 на „Стадио Олимпико“.

Финансовите параметри по сделката възлизат на обща стойност от около 18 милиона евро, включващи твърда сума от 13-14 милиона и допълнителни бонуси, обвързани с представянето му. Новият наставник на „вълците“ Джан Пьеро Гасперини получава изключително опитен футболист, който вече има солиден стаж в Калчото с екипа на Удинезе и се очаква да заеме ключова роля по десния фланг.

Лацио е в напреднали преговори с Интер за Давиде Фратези

В същото време в лагера на градския съперник Лацио се подготвя сериозен отговор. Клубът, воден от Дженаро Гатузо, е изключително близо до финализиране на трансфера на италианския национал Давиде Фратези от Интер. 26-годишният халф изрази категорично желание да напусне Милано в търсене на повече игрово време, за да запази мястото си в националния отбор.

Двата клуба вече са постигнали принципно съгласие по сделката. Тя ще бъде оформена като платен наем на стойност 1 милион евро с последваща задължителна клауза за откупуване в размер на 14 милиона евро, която ще се активира при лесно постижими условия, свързани с броя изиграни мачове. Очаква се финалните детайли около процента от бъдеща препродажба да бъдат изгладени в следващите часове, след което Фратези ще премине задължителните медицински прегледи в Рим.