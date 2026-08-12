АЕК и ОФИ спорят за Суперкупата на Гърция

Тази вечер от 20:00 часа шампионът АЕК Атина и носителят на Купата на Гърция ОФИ Крит излизат един срещу друг в дългоочаквания дуел за Суперкупата на страната за 2026 година.

Сблъсъкът ще се проведе на неутрален терен на стадион „Панкритио“ в Ираклион и официално ще открие новия футболен сезон при съседите.

Мачът предизвиква сериозен интерес у нас, тъй като е идеален повод за детайлно разузнаване от страна на българските грандове Левски и ЦСКА. „Сините“ срещат АЕК в плейофите за Шампионската лига, а „армейците“ ще играят с ОФИ в плейофите на Лига Европа, ако отстранят израелския Макаби.

АЕК Атина влиза в двубоя в ролята на фаворит, след като доминираше в местния шампионат, а в предсезонната си подготовка записа престижни победи срещу отбори като белгийския Сент Трюиден и Атина Калитея. От друга страна, ОФИ Крит доказа през изминалия сезон, че е изключително турнирен отбор, печелейки националната купа и демонстрирайки, че може да поднесе изненада срещу всеки фаворит.

За треньорите на Левски и ЦСКА тактическото надиграване тази вечер ще предостави безценна информация за актуалното състояние на гръцките клубове, техните нови попълнения и игрови схеми в официален мач със залог за трофей.