Новини
Спорт »
Световен футбол »
АЕК и ОФИ спорят за Суперкупата на Гърция

АЕК и ОФИ спорят за Суперкупата на Гърция

12 Август, 2026 17:00 781 3

  • аек-
  • офи-
  • суперкупа-
  • гърция-
  • футбол

Сблъсъкът на стадион „Панкритио“ е отличен шанс за Левски и ЦСКА да разузнаят потенциалните си съперници в евротурнирите

АЕК и ОФИ спорят за Суперкупата на Гърция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази вечер от 20:00 часа шампионът АЕК Атина и носителят на Купата на Гърция ОФИ Крит излизат един срещу друг в дългоочаквания дуел за Суперкупата на страната за 2026 година.

Сблъсъкът ще се проведе на неутрален терен на стадион „Панкритио“ в Ираклион и официално ще открие новия футболен сезон при съседите.

Мачът предизвиква сериозен интерес у нас, тъй като е идеален повод за детайлно разузнаване от страна на българските грандове Левски и ЦСКА. „Сините“ срещат АЕК в плейофите за Шампионската лига, а „армейците“ ще играят с ОФИ в плейофите на Лига Европа, ако отстранят израелския Макаби.

АЕК Атина влиза в двубоя в ролята на фаворит, след като доминираше в местния шампионат, а в предсезонната си подготовка записа престижни победи срещу отбори като белгийския Сент Трюиден и Атина Калитея. От друга страна, ОФИ Крит доказа през изминалия сезон, че е изключително турнирен отбор, печелейки националната купа и демонстрирайки, че може да поднесе изненада срещу всеки фаворит.

За треньорите на Левски и ЦСКА тактическото надиграване тази вечер ще предостави безценна информация за актуалното състояние на гръцките клубове, техните нови попълнения и игрови схеми в официален мач със залог за трофей.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 2 Отговор
    Гърчулята и те , Бет Мет! Супер Бет,супер купа, ултра , гига, мега, простотии!

    17:05 12.08.2026

  • 2 Красимир Петров

    2 3 Отговор
    АЕК ще скъса за,д.ни,ците на ЛеФскарите

    17:08 12.08.2026

  • 3 Мале

    1 0 Отговор
    Хора излагате се ,Офи Крит е от Ираклион и буквален превод значи “Организирани привърженици на Ираклион” , о боже къде ли играе този отбор домакинските си мачове? Какъв неутрален стадион!

    18:01 12.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове