Тотнъм финализира рекордния трансфер на полузащитника на Нюкасъл Сандро Тонали

Летният трансферен прозорец в Премиър лийг и шотландския елит навлезе в най-горещата си фаза.

В първите часове на днешния 3 юли 2026 г. водещите клубове официализираха няколко знакови сделки и започнаха открита война за най-обещаващите млади таланти на Острова.

Ето най-важните новини от последните часове, които ще пренаредят силите преди старта на новия сезон:

Рекордна офанзива: Тотнъм плаща £100 милиона за Тонали

Тотнъм взриви пазара, след като финализира рекордна сделка в историята си за полузащитника на Нюкасъл Сандро Тонали. Мениджърът Роберто Де Зерби получи пълна финансова подкрепа, като "шпорите" ще платят твърда сума от £92.5 милиона плюс още £7.5 милиона под формата на лесно постижими бонуси. Това е втори пореден ден на огромни разходи за лондончани, след като вчера привлекоха и Матеус Фернандес от Уест Хем за £85 милиона.

Манчестър Сити отвлече "чудото" на Лестър под носа на Арсенал

Трансферната война между Манчестър Сити и Арсенал за младата перла на Лестър Джереми Монга завърши с брутален обрат. Крилото вече бе уговорено за преминаване на "Емирейтс", но "гражданите" нахлуха в преговорите в ранните часове на деня. Сити предложи оферта на стойност £10 милиона, с което напълно блокира плановете на Микел Артета и си осигури подписа на един от най-големите таланти в Англия. Сделката идва само часове след като Сити обяви и рекордната покупка на Елиът Андерсън от Нотингам Форест.

Още сделки от Премиър лийг и Чемпиъншип

Мидълзбро си осигури услугите на 23-годишното крило Майлс Пиърт-Харис . Играчът пристига със свободен трансфер, след като договорът му с Оксфорд Юнайтед изтече.

си осигури услугите на 23-годишното крило . Играчът пристига със свободен трансфер, след като договорът му с Оксфорд Юнайтед изтече. Рединг обяви официално трансфера на нападателя Джейкъб Браун от Лутън. 28-годишният футболист подписа двугодишен договор с "кралските".

Новините от Шотландия: Сейнт Мирън с нов вратар

В шотландската Премиършип най-активен в ранните часове на 3 юли бе тимът на Сейнт Мирън. Клубът официално привлече 25-годишния австралийски вратар Джейкъб Чапман от Хъдърсфийлд. Стражът парафира контракт за две години с опция за удължаване с още един сезон.

Източници: Sky Sports Transfer Centre, BBC Sport Transfers и FootballTransfers UK