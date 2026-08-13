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Експерт подавал множество сигнали срещу собственика на падналия в морето мотоделтапланер

Експерт подавал множество сигнали срещу собственика на падналия в морето мотоделтапланер

13 Август, 2026 08:52 2 178 21

  • мотоделтапланер-
  • равда-
  • несебър

Ковачев е категоричен, че човекът, управлявал машината, не може да бъде определян като пилот

Експерт подавал множество сигнали срещу собственика на падналия в морето мотоделтапланер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

71-годишният собственик на самоделния мотоделтапланер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината животът си изгуби спътникът му - 56-годишен мъж. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство е любителско, ръждясало и нерегистрирано, а пилотът няма лиценз. След като мотоделтапланерът бъде изваден от водата, експертизи трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения.

„Вече имаме категорично потвърждение, че водачът няма удостоверение за летателна правоспособност. Това предполага с делото да се ангажира и Националната следствена служба“. Това заяви в „Здравей, България” по Нова ТВ ръководителят на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.

Собственикът на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че от над десет години подава сигнали за опасните полети, последният - преди около десет дни. Тогава Ковачев видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър.

„Това ме притесни и се обадих в Центъра за полетна информация, откъдето казаха, че ще съобщят на ГВА. След това позвъних и на телефон 112“, разказа мъжът. По думите му още на следващия ден собственикът на мотоделтапланера го открил, тъй като вече бил разбрал кой е подал сигнала срещу него.

Ковачев е категоричен, че човекът, управлявал машината, не може да бъде определян като пилот. „Той няма летателна правоспособност. Освен че се придобива, тя трябва и да се поддържа - на всеки две години пилотът полага изпит, а всяка година преминава медицински преглед“, изтъкна Ковачев.

По думите му използваното съоръжение не отговаря на определението за мотоделтапланер. „За мен това е самостоятелно построен въздушен сал, който излита от вода и каца на вода“, каза още инструкторът.

Според него срещу заплащане са извършвани полети с пътници, като подобни практики не са единичен случай. И припомни, че според Закона за гражданското въздухоплаване подобни полети може да се извършват единствено от лицензирани оператори със съответните разрешителни, квалифицирани пилоти и сертифицирани летателни средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дирижабъл

    15 0 Отговор
    Това е комбинация между водно колело и делтаплан, хибридна технология.

    08:59 13.08.2026

  • 2 Дед

    39 0 Отговор
    В тая Община Несебър видно е така. Институциите и хрантутниците в тях са само за украса. Разбира се за наште видни местни величия нещата стоят по друг начин. Държава в държавата. Незаконно строителство, незаконни атракциони, незаконни канализации...и след тях далавери и смърт.

    Коментиран от #7, #17

    09:07 13.08.2026

  • 3 можел неможел на морето са инатливи

    7 9 Отговор
    кат не го спират ще лети . на 71 дъртак да се плйосне в вълните . жив е . каква ли гледка е гледал кат прелита над плажа . явно е техническа повреда на машината . такива летящи има много . аз съм виждал . така че не е някаква невиждана и странна машина с половин перка и крила с дупки и е летяла над 10 години . но вятъра я е обърнал . често и в пожари хеликоптерите ги обръща вятъра и падат . доходно е било . изкарвал е на сезон около 120 000 евро от ученици пилоти . давал им свидетелство че са минали курс .

    Коментиран от #15

    09:20 13.08.2026

  • 4 анонимен

    19 0 Отговор
    Кметчето гледайте на Несебър, кметчето!

    09:21 13.08.2026

  • 5 хрфжх

    7 1 Отговор
    Тез са за наградите Дарвин.

    09:22 13.08.2026

  • 6 Баце ЕООД

    5 5 Отговор
    Тва е личния пилот на Путин, който от своя страна е виновен!

    09:22 13.08.2026

  • 7 Дзак

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дед":

    И фалшиви служители по Сигурността!

    09:23 13.08.2026

  • 8 пфф

    6 0 Отговор
    Карлсон от покрива е работата , а проверяващите вероятно са вече в болничен.

    09:26 13.08.2026

  • 9 балар

    4 0 Отговор
    Апелира за най-вече за комисионни, сертифицирани апарати също се разбиват, безопасността си е персонална застраховка за оня свет.

    09:27 13.08.2026

  • 10 нашия цирк не спира казваме му държава

    8 1 Отговор
    все пак този самоделен летящ сал е летял цели 10г. колкото и да му е завиждал човека подаващ сигналите е трябвало не само да звъни по телефона всяко лято когато го види а да направи видео и да отиде в съда да започне дело инъче да звъниш 10 години по телефона за едно и също и да те отсвирват всеки път си е чиста проба наивност!!! а някой може ли да каже как на другия ден дъртия е намерил кой пуска сиглан срещу него?

    09:31 13.08.2026

  • 11 Анонимен

    2 0 Отговор
    Редно е и Любителите, както и Експертите заемат лиценз. Ако се провалят оценката си, да го губят!

    09:45 13.08.2026

  • 12 Петър

    6 0 Отговор
    Поредното бездействие на органите. Работи се на принципа, благодаря ви за сигнала, ще го регистрираме.

    09:45 13.08.2026

  • 13 Някой

    3 0 Отговор
    Недопустимо е да се лети над къщи, недопустимо е такива ентусиасти да возят хора, още повече срещу заплащане.

    Но и бг законите са прекалено рестриктивни и то не само в сферата на авиацията. Това е свръхлека авиация, няма нужда от свръхрегулация и свръхизисквания, като за пилот на изтребител.

    За делтапланери без и с двигател, за малки и свръхлеки самолети, за жирокоптери ... изискванията трябва да са много по-леки. А не като за пилот на голям пътнически самолет, возещ 400 пътници. Всеки има право да си рискува живота и да си прави каквото иска, стига да не пречи на околните хора. Да не застрашава живота на други, да не нарущава реда. В случая този дядо пилот е отговорен за причиняване на смърт, но неумишлено. Ако оживее, до го глобят + осъдят условно + да получи доживотна забрата да управлава летателни апарати. И вече, ако го хванат да лети отново, веднага за дълго в затвора .

    09:46 13.08.2026

  • 14 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Добрата новина в тази история е, че това летало се е разбило в морето и последиците са единствено за собственика и неговия спътник.
    Че ако се бяха изтърсили насред Несебър или по плажа.....не ми се мисли....

    Коментиран от #21

    09:51 13.08.2026

  • 15 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "можел неможел на морето са инатливи":

    120 000 евро на сезон ми се виждат малко.
    Барем 12 милиона са били, от мен да знаеш!

    09:52 13.08.2026

  • 16 Имало е подаден сигнал

    4 0 Отговор
    конкретно за тая лодка с криле, някой полицай в Несебър е трябвало да се мръдне в жегата , да отиде и да спре от движение самодеката. Още същия ден!
    Не сега - приказки, преписки, чак НСС трябвало да се намеси!

    Те пък ще отнесат случая до ООН!

    Трябвало е да се намеси кварталният милиционер!

    09:54 13.08.2026

  • 17 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дед":

    Лоши закони, лоши правилници или са морално остарели с 50 години, или са непълни, или са прекалено рестриктивни и за това хората ги нарушават. Другото шуробаджана щита, корупция и НЕКОМПЕТЕНТНИ чиновници и полицаи. Тези които трябва да следятхда спазване на законите и правилата и взимат заплати за това, не го правят или заради рушвет или шуробаджанащина. А често и заради това, че не знаят какви са провилата. Пилотите ги изпитват през 2 години, а чиновниците и полицаите въобще не ги изпитват знаят ли законите.

    Освен този дядо пилот, трябва да накажат и местния началник на полицията и местните инспектори по нъздухоплаване да това, че не са си свършили роботата. На този дядо и то години наред дори не са му съставили един елементарен ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ да не не лети над къщи, да не вози хора.

    Пробрема не е в размера на глобите, че били ниски, проблема е в абсолютната липса на контрола. Дори не са му направили предупреждение, какво остава да го глобят.

    10:03 13.08.2026

  • 18 Този несебърски Икар

    3 0 Отговор
    най- вероятно е братовчед на шефа на местното РПУ.

    Те в Несебър всички са братовчеди.
    За това е научил веднага кой е подал сигнала срещу него!
    И за това е бил толкова ербап.

    Като нищо и другият несебърски Фаетон- 56 годишният ентусиаст, пък е братвчед на дядото- пилот.

    Какви закони чакате да важат в Несебър?!

    10:04 13.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Така като гледам и тук естественият подбор си е казал думата.

    10:10 13.08.2026

  • 21 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тити на Кака":

    Естествения подбор в България действа, но заради над 80 години(от 1944-та, та до сега) отрицателна селекция. Дела на генетичните грешки сред населението е огромен, същото е и сред депутати, министри, прокурори... И за това ще трябват още много години естествен подбор за да станем нормално общество.

    10:12 13.08.2026