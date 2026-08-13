Експерт подавал множество сигнали срещу собственика на падналия в морето мотоделтапланер

71-годишният собственик на самоделния мотоделтапланер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината животът си изгуби спътникът му - 56-годишен мъж. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство е любителско, ръждясало и нерегистрирано, а пилотът няма лиценз. След като мотоделтапланерът бъде изваден от водата, експертизи трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения.
„Вече имаме категорично потвърждение, че водачът няма удостоверение за летателна правоспособност. Това предполага с делото да се ангажира и Националната следствена служба“. Това заяви в „Здравей, България” по Нова ТВ ръководителят на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
Собственикът на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че от над десет години подава сигнали за опасните полети, последният - преди около десет дни. Тогава Ковачев видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър.
„Това ме притесни и се обадих в Центъра за полетна информация, откъдето казаха, че ще съобщят на ГВА. След това позвъних и на телефон 112“, разказа мъжът. По думите му още на следващия ден собственикът на мотоделтапланера го открил, тъй като вече бил разбрал кой е подал сигнала срещу него.
Ковачев е категоричен, че човекът, управлявал машината, не може да бъде определян като пилот. „Той няма летателна правоспособност. Освен че се придобива, тя трябва и да се поддържа - на всеки две години пилотът полага изпит, а всяка година преминава медицински преглед“, изтъкна Ковачев.
По думите му използваното съоръжение не отговаря на определението за мотоделтапланер. „За мен това е самостоятелно построен въздушен сал, който излита от вода и каца на вода“, каза още инструкторът.
Според него срещу заплащане са извършвани полети с пътници, като подобни практики не са единичен случай. И припомни, че според Закона за гражданското въздухоплаване подобни полети може да се извършват единствено от лицензирани оператори със съответните разрешителни, квалифицирани пилоти и сертифицирани летателни средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дирижабъл
08:59 13.08.2026
2 Дед
Коментиран от #7, #17
09:07 13.08.2026
3 можел неможел на морето са инатливи
Коментиран от #15
09:20 13.08.2026
4 анонимен
09:21 13.08.2026
5 хрфжх
09:22 13.08.2026
6 Баце ЕООД
09:22 13.08.2026
7 Дзак
До коментар #2 от "Дед":И фалшиви служители по Сигурността!
09:23 13.08.2026
8 пфф
09:26 13.08.2026
9 балар
09:27 13.08.2026
10 нашия цирк не спира казваме му държава
09:31 13.08.2026
11 Анонимен
09:45 13.08.2026
12 Петър
09:45 13.08.2026
13 Някой
Но и бг законите са прекалено рестриктивни и то не само в сферата на авиацията. Това е свръхлека авиация, няма нужда от свръхрегулация и свръхизисквания, като за пилот на изтребител.
За делтапланери без и с двигател, за малки и свръхлеки самолети, за жирокоптери ... изискванията трябва да са много по-леки. А не като за пилот на голям пътнически самолет, возещ 400 пътници. Всеки има право да си рискува живота и да си прави каквото иска, стига да не пречи на околните хора. Да не застрашава живота на други, да не нарущава реда. В случая този дядо пилот е отговорен за причиняване на смърт, но неумишлено. Ако оживее, до го глобят + осъдят условно + да получи доживотна забрата да управлава летателни апарати. И вече, ако го хванат да лети отново, веднага за дълго в затвора .
09:46 13.08.2026
14 Тити на Кака
Че ако се бяха изтърсили насред Несебър или по плажа.....не ми се мисли....
Коментиран от #21
09:51 13.08.2026
15 Тити на Кака
До коментар #3 от "можел неможел на морето са инатливи":120 000 евро на сезон ми се виждат малко.
Барем 12 милиона са били, от мен да знаеш!
09:52 13.08.2026
16 Имало е подаден сигнал
Не сега - приказки, преписки, чак НСС трябвало да се намеси!
Те пък ще отнесат случая до ООН!
Трябвало е да се намеси кварталният милиционер!
09:54 13.08.2026
17 Някой
До коментар #2 от "Дед":Лоши закони, лоши правилници или са морално остарели с 50 години, или са непълни, или са прекалено рестриктивни и за това хората ги нарушават. Другото шуробаджана щита, корупция и НЕКОМПЕТЕНТНИ чиновници и полицаи. Тези които трябва да следятхда спазване на законите и правилата и взимат заплати за това, не го правят или заради рушвет или шуробаджанащина. А често и заради това, че не знаят какви са провилата. Пилотите ги изпитват през 2 години, а чиновниците и полицаите въобще не ги изпитват знаят ли законите.
Освен този дядо пилот, трябва да накажат и местния началник на полицията и местните инспектори по нъздухоплаване да това, че не са си свършили роботата. На този дядо и то години наред дори не са му съставили един елементарен ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ да не не лети над къщи, да не вози хора.
Пробрема не е в размера на глобите, че били ниски, проблема е в абсолютната липса на контрола. Дори не са му направили предупреждение, какво остава да го глобят.
10:03 13.08.2026
18 Този несебърски Икар
Те в Несебър всички са братовчеди.
За това е научил веднага кой е подал сигнала срещу него!
И за това е бил толкова ербап.
Като нищо и другият несебърски Фаетон- 56 годишният ентусиаст, пък е братвчед на дядото- пилот.
Какви закони чакате да важат в Несебър?!
10:04 13.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 007 лиценз ту кил
10:10 13.08.2026
21 Някой
До коментар #14 от "Тити на Кака":Естествения подбор в България действа, но заради над 80 години(от 1944-та, та до сега) отрицателна селекция. Дела на генетичните грешки сред населението е огромен, същото е и сред депутати, министри, прокурори... И за това ще трябват още много години естествен подбор за да станем нормално общество.
10:12 13.08.2026