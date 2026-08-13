Експерт подавал множество сигнали срещу собственика на падналия в морето мотоделтапланер

71-годишният собственик на самоделния мотоделтапланер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината животът си изгуби спътникът му - 56-годишен мъж. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство е любителско, ръждясало и нерегистрирано, а пилотът няма лиценз. След като мотоделтапланерът бъде изваден от водата, експертизи трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения.

„Вече имаме категорично потвърждение, че водачът няма удостоверение за летателна правоспособност. Това предполага с делото да се ангажира и Националната следствена служба“. Това заяви в „Здравей, България” по Нова ТВ ръководителят на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.

Собственикът на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че от над десет години подава сигнали за опасните полети, последният - преди около десет дни. Тогава Ковачев видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър.

„Това ме притесни и се обадих в Центъра за полетна информация, откъдето казаха, че ще съобщят на ГВА. След това позвъних и на телефон 112“, разказа мъжът. По думите му още на следващия ден собственикът на мотоделтапланера го открил, тъй като вече бил разбрал кой е подал сигнала срещу него.

Ковачев е категоричен, че човекът, управлявал машината, не може да бъде определян като пилот. „Той няма летателна правоспособност. Освен че се придобива, тя трябва и да се поддържа - на всеки две години пилотът полага изпит, а всяка година преминава медицински преглед“, изтъкна Ковачев.

По думите му използваното съоръжение не отговаря на определението за мотоделтапланер. „За мен това е самостоятелно построен въздушен сал, който излита от вода и каца на вода“, каза още инструкторът.

Според него срещу заплащане са извършвани полети с пътници, като подобни практики не са единичен случай. И припомни, че според Закона за гражданското въздухоплаване подобни полети може да се извършват единствено от лицензирани оператори със съответните разрешителни, квалифицирани пилоти и сертифицирани летателни средства.