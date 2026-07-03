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Волейболните националки на България под 18г. с втори успех на Европейското първенство в Литва

Волейболните националки на България под 18г. с втори успех на Европейското първенство в Литва

3 Юли, 2026 18:24 318 0

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Воденият от Атанас Петров тим спечели срещу Гърция

Волейболните националки на България под 18г. с втори успех на Европейското първенство в Литва - 1
Снимка: БФ Волейбол
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор по волейбол на България за жени под 18 години спечели втора победа на Европейското първенство в Литва. Воденият от Атанас Петров тим спечели срещу Гърция с 3:1 (25:22, 15:25, 25:17, 25:17). Предния ден победихме Нидерландия със същия резултат. Единствената ни загуба досега е от Германия с 2:3 в първия ден.

Българките не оставиха никакво съмнение в превъзходството си, а вторият гейм беше изключение. В първата част за последно позволихме на гъркините да водят с 9:7. След това дойде ред на наши серии, в които недвусмислено показахме на къде ще продължи мачът. Вторият гейм наистина беше странен. Много по-силният отбор на България позволи на съперника да доминира. Поведоха ни с 10:5, после с 22:13 и затвориха частта.

Точно обратното се случи в следващия гейм. България заигра, както може. Младите ни звезди не позволиха на съперника дори да помисли, че може да е близо. Четвъртата част беше равностойна до 17:15 за нас, след което тотално сложихме ръка върху мача. В трети пореден мач Божидара Иванова беше най-резултатна от България – 17 точки. След нея остана Една Тодорова с 13.

С победата България оглави класирането със седем точки. Напред се класират първите два отбора. Гъркините са последни.


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