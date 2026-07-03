Кристиано Роналдо с нов треньор в Ал-Насър

Анге Постекоглу официално стана старши треньор на саудитския гранд Ал-Насър. Именно в този клуб блести и световната звезда Кристиано Роналдо, който ще работи под ръководството на австралийския специалист.

След като през октомври миналата година бе освободен от поста си в Нотингам Форест, 60-годишният Постекоглу не остана дълго без работа. Въпреки краткия си престой в Тотнъм и опита си в Премиър лийг, той бързо привлече вниманието на ръководството на Ал-Насър, които търсеха свежа визия и стабилност след напускането на Жорже Жезус.

Португалският наставник Жорже Жезус, който изведе Ал-Насър до шампионската титла в Саудитска Арабия, изненадващо реши да напусне клуба след края на сезона. Това отвори вратата за нови възможности и даде шанс на Постекоглу да поеме юздите на амбициозния тим. Договорът на австралиеца е за два сезона, като очакванията към него са изключително високи.

Любопитен детайл от последните месеци е, че роденият в Атина треньор е бил близо до това да поеме националния отбор на Казахстан. Въпреки напредналите разговори, сделката се проваля заради поисканата от Постекоглу заплата от 5 милиона евро – сума, която се оказва непосилна за федерацията.