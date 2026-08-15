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Испания е била предупреждавана преди мигрантския наплив в Сеута

Испания е била предупреждавана преди мигрантския наплив в Сеута

15 Август, 2026 11:21 934 10

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  • мигранти

Мадрид е получил няколко сигнала за нарастващия риск седмици преди масовото преминаване

Испания е била предупреждавана преди мигрантския наплив в Сеута - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Испанските власти са били предупреждавани седмици преди масовия мигрантски наплив към Сеута, че броят на опитите за преминаване по море нараства и че ситуацията може да ескалира. Това твърдят синдикати на гранични служители, цитирани от Reuters.

Съдебно решение променя ситуацията на границата

Ключов момент преди кризата е решение на испански съд от 29 юни. Според него мигранти могат да бъдат връщани незабавно само ако са преминали през физическа гранична преграда. Това означава, че хората, които достигат Сеута по море, не попадат автоматично под същия режим.

Информацията за решението бързо се разпространява в социалните мрежи, включително чрез видеоклипове на мигранти, които успешно достигат анклава.

Испанското правителство впоследствие обвини престъпни мрежи в разпространяване на подвеждаща информация за съдебното решение и заяви, че именно това е допринесло за масовия наплив на 29 и 30 юли.

Граничните служители са поискали ясни инструкции

Прегледани са шест писмени сигнала и писма от синдикати на испанската полиция и Гражданската гвардия до представители на централната власт в Сеута.

Още на 10 юли синдикатът AUGC предупреждава, че съдебното решение е създало „правна празнина“ и настоява служителите на границата да получат ясни процедури за действие.

Три дни по-късно полицейският синдикат SUP призовава за повече служители и за последователна миграционна политика, като предупреждава, че престъпните групи бързо адаптират маршрутите и методите си към всяка промяна в закона.

На 23 юли SUP изпраща ново писмо, в което алармира за постоянни пристигания по море и за натоварване върху полицейската инфраструктура. Организацията предлага да бъде създаден временен приемен център.

Мадрид защитава действията си

Испанското вътрешно министерство отхвърля твърденията, че не е реагирало. В позиция до Reuters ведомството заявява, че след съдебното решение властите са разгледали различни варианти и след масовия наплив са успели само за 48 часа да разположат плаваща бариера в морето.

Представителят на централното правителство в Сеута също твърди, че няма доказана връзка между постепенния ръст на пристиганията преди 29 юли и последвалото масово преминаване.

Reuters съобщава, че и мароканските власти са били наясно с увеличаващите се опити за преминаване още от средата на юли. По-строги мерки, включително проверки по автобусни и железопътни гари, обаче са започнали едва ден-два преди кризата.

По-сериозни подкрепления са изпратени чак когато броят на мигрантите на границата вече достига десетки хиляди.

Представител на мароканското правителство заявява, че след съдебното решение Рабат е попитал испанските власти дали то ще създаде проблеми. По думите му последствията от решението са били отговорност на Испания.

Нов въпрос за европейската миграционна политика

Кризата в Сеута отново поставя под въпрос зависимостта на Европейския съюз от държави извън ЕС за контрол на миграционните маршрути.

Мароко е сред северноафриканските страни, които получават европейско финансиране за граничен контрол. През 2023 г. Рабат е получил 152 млн. евро от ЕС, а мароканските власти заявяват, че харчат около 500 млн. евро годишно за охрана на северната си граница.

Европейската комисия съобщи, че ще продължи да работи с Испания и Мароко за укрепване на контрола по границата и че може да бъде предоставена допълнителна финансова подкрепа.

Случилото се в Сеута показва колко бързо комбинацията от съдебни решения, социални мрежи, действия на трафикантски мрежи и слабости в граничния контрол може да прерасне в хуманитарна и политическа криза.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кокор спецова

    9 0 Отговор
    добре дошли в геюропа на хилядите мургави момченца..... ох на кака....

    11:24 15.08.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Тръмпанзето Дончо ги предупреди.😎🦍🤣🥳👍

    11:29 15.08.2026

  • 3 Тези

    5 1 Отговор
    Вече за нищо не стават, освен може би да го накършиш на някоя испанка! Малко обаче са зъбави и кобилести.

    11:32 15.08.2026

  • 4 ne дрото санчес

    2 2 Отговор
    палесвина фрий

    11:34 15.08.2026

  • 5 Иван

    4 3 Отговор
    Циониста Доналд Тръмп стана Джордж Шорош.

    Коментиран от #6

    11:37 15.08.2026

  • 6 хай ван

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    а ти ев ан

    11:41 15.08.2026

  • 7 Баце

    5 0 Отговор
    Значи все пак е било организирано или не?!?
    Възникват резонните базови въпроси:
    От кого?
    Защо?
    С каква цел?
    Защо не е реагирано?
    Постигна ли се нещо?
    Какво?

    11:45 15.08.2026

  • 8 Иван

    2 0 Отговор
    Има и други предположения, Ройтерс не ги споменава.

    11:46 15.08.2026

  • 9 СЮЛЕЙМАН

    3 1 Отговор
    Мароканските власти са подлоги на американо-еврейската паплл а 4. Причините са ясни защо пратиха мигрантите. Само евролибералчетата е я разбраха, но на тях им е простено понеже главите им са празни

    11:48 15.08.2026

  • 10 Хмм

    2 0 Отговор
    Испания е дала на 500 хиляди имигранти испанско гражданство по бързата процедура, последиците са очевидни, има и други желаещи, при това много

    12:39 15.08.2026

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