Бъдещето на Клоп не е свързано с Реал Мадрид

19 Април, 2026 16:08 862 1

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спортният директор на Red Bull Group Юрген Клоп, който е свързван с треньорския пост в Реал Мадрид, се чувства комфортно и щастлив на настоящата си позиция, съобщава вестник "АС", цитиран от БТА.

Според информацията, бъдещето на 58-годишния футболист не е обвързано с Лос Бланкос. Дългосрочната цел на Клоп е да ръководи германския национален отбор, въпреки че това не е негов основен приоритет.

Последната треньорска позиция на германеца беше в Ливърпул, където той бе начело от 2015 до 2024 г. Под ръководството на Клоп мърсисайдци спечелиха Шампионската лига и титлите от Английската Висша лига.

Алваро Арбелоа е старши треньор на Реал Мадрид от януари. Медиите по-рано съобщиха, че испанецът ще напусне клуба през лятото, а според португалската преса сред кандидатите за поста е Жозе Моуриньо.


Германия
  • 1 Бял

    2 0 Отговор
    Гроздето е кисело... Кралете не са го канили, но той се дърпал, хахаха

    19:03 19.04.2026

