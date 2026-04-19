Бъдещето на Клоп не е свързано с Реал Мадрид

Спортният директор на Red Bull Group Юрген Клоп, който е свързван с треньорския пост в Реал Мадрид, се чувства комфортно и щастлив на настоящата си позиция, съобщава вестник "АС", цитиран от БТА.

Според информацията, бъдещето на 58-годишния футболист не е обвързано с Лос Бланкос. Дългосрочната цел на Клоп е да ръководи германския национален отбор, въпреки че това не е негов основен приоритет.

Последната треньорска позиция на германеца беше в Ливърпул, където той бе начело от 2015 до 2024 г. Под ръководството на Клоп мърсисайдци спечелиха Шампионската лига и титлите от Английската Висша лига.

Алваро Арбелоа е старши треньор на Реал Мадрид от януари. Медиите по-рано съобщиха, че испанецът ще напусне клуба през лятото, а според португалската преса сред кандидатите за поста е Жозе Моуриньо.