Гашпер Търдин преподписа с Левски

ПФК Левски и полузащитникът Гашпер Търдин подписаха нов договор до лятото на 2028 година, съобщиха от клуба.

Търдин се присъедини към отбора в началото на 2025 година. Халфът дебютира за Левски на 15 февруари 2025 година при победата над Хебър с 4:1 в Пазарджик. На 4 октомври 2025 година той отбеляза първия си гол за клуба при победата с 3:1 над Берое на стадион „Георги Аспарухов“. До този момент е изиграл 53 мача и е отбелязал 1 гол със синия екип. Шампион на България за сезон 2025/26 година.

От ПФК Левски благодарят за професионалното отношение и пожелават на Гашпер Търдин още много победи и щастливи мигове със синята фланелка.