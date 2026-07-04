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Гашпер Търдин преподписа с Левски

Гашпер Търдин преподписа с Левски

4 Юли, 2026 14:20 506 1

  • левски-
  • гашпер търдин-
  • първа лига

До този момент е изиграл 53 мача и е отбелязал 1 гол с тима от "Герена"

Гашпер Търдин преподписа с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПФК Левски и полузащитникът Гашпер Търдин подписаха нов договор до лятото на 2028 година, съобщиха от клуба.

Търдин се присъедини към отбора в началото на 2025 година. Халфът дебютира за Левски на 15 февруари 2025 година при победата над Хебър с 4:1 в Пазарджик. На 4 октомври 2025 година той отбеляза първия си гол за клуба при победата с 3:1 над Берое на стадион „Георги Аспарухов“. До този момент е изиграл 53 мача и е отбелязал 1 гол със синия екип. Шампион на България за сезон 2025/26 година.

От ПФК Левски благодарят за професионалното отношение и пожелават на Гашпер Търдин още много победи и щастливи мигове със синята фланелка.


България
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  • 1 Кой?

    0 0 Отговор
    Е такъв не бях чувал.Сега разбирам че даже е вкарал и гол.

    15:20 04.07.2026

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